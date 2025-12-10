Slušaj vest

Pogon austrijskog Palfingera izgrađen je u industrijskoj zoni kod puta koji vodi ka niškom naselju Suvi Do, a pogon Aristona u industrijskoj zoni "Sever 2", između Čamurlijskog puta i auto-puta.

Grmuša je rekao da je Grad Niš u prethodnih godinu dana radio uveliko na opremanju industrijske zone "Sever 2".

"Svi radovi u toj zoni su završeni. Izgrađena je saobraćajnica i kompletna komunalna infrastruktura je dovedena. Pored Aristona na toj lokaciji postoji i CTP u okviru koga se nalaze logistički centri", izjavio je Grmuša na konferenciji za medije u Gradskoj kući.

Gradnja pogona Palfingera krenula je septembra 2023. godine, ta kompanija koja izrađuje kranove, počela je sa fazom postepenog pokretanja proizvodnje tokom 2024. godine.

Prema Ugovoru o subvencijama, Palfinger se obavezao da će uložiti 35,5 miliona evra u pogon u Nišu, a od države Srbije dobiće 4,6 miliona evra.

Kamen temeljac za fabriku Ariston u Nišu položen je jula 2024. godine.

U fabriku, koja će biti prva u industrijskoj zoni "Sever 2", prema prvobitnim najavama, uloženo je 75 miliona evra, a ova kompanija je od države Srbije dobila 22 miliona evra subvencije.

Italijanska kompanija će u pogonu od 30.000 kvadrata u početku proizvoditi pumpe za grejače, a kasnije će, kako je najavljeno, širiti proizvodni program proizvodnjom električnih aparata za domaćinstvo.

Kurir.rs/Beta

