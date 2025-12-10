Slušaj vest

Nasilnik Miša Bačulov izašao je na slobodu pre pet dana jer mu je Apelacioni sud, tačnije veće u kojem sedi sudija blokader Miodrag Majić, ukinulo pritvor, a sada ponovo preti i najavljuje haos.

On je po četvrti put gostovao na Jutjub podkastu kod Vladimira Pavićevića i najavio da će da "pojača".

- Za ovih 17 dana imao sam vremena da razmišljam, da malo spustim loptu i napravim novi plan i taj plan sada kreće u delo. Ne smem da otkrivam neke stvari, ali iznenađenja su najlepša. Nastaviću, ne gde sam stao, nego ću da pojačam - izjavio je blokader Bačulov.

Studenti iz blokaderskog pokreta nameravaju da ožive posustale proteste pozivom na skup 28. decembra, na kojem će skupljati potpise za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, a Miša Bačulov se dotakao i te akcije.

- Ova ideja, ovaj referendum koji treba da se desi 28. decembra, što studenti organizuju, mi se jako sviđa. Mislim da može biti delotvorno i videćemo da li možemo da se nadamo nekom rešenju problema ili moramo da pripremamo nove akcije - zaključio je Bačulov.

Prema ranijem saopštenju tužilaštva, Bačulov je osumnjičen jer je sa jednim doktorom iz Beograda krajem oktobra dogovarao da navodno bude otrovan, za šta bi optužili predsednika Republike Srbije i aktuelnu državnu vlast, a što bi, prema njihovom mišljenju, za rezultat imalo omasovljenje protesta zakazanog za 1. novembar u Novom Sadu, kao i izazivanje velikih nereda koji bi potom doveli do državnog udara i nasilne promene vlasti u Srbiji.

Na teret mu se stavlja i da je 2. novembra ove godine tokom hospitalizacije u Kliničkom cenru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni.