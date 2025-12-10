Slušaj vest

Opšta svađa u blokaderskim redovima se nastavlja! Naime, lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas odgovorio je profesoru Jovu Bakiću, koji je inače jedan od kandidata na tzv. "studentskoj listi".

- Tvrdnje Jova Bakića, izrečene u sinoćnjoj emisiji televizije N1, da sam bio u koaliciji sa Aleksandrom Vučićem i da sam uz njegovu saglasnost izabran i bio predsednik Košarkaškog saveza Srbije predstavljaju ordinarne laži. Od 2012. godine, kada je Vučić postao vlast, do 2014. kada sam izašao iz politike, bio sam lider opozicione stranke. U tih dve godine smenjen sam sa mesta gradonačelnika Beograda, protiv mene je vođena nezapamćena medijska hajka u medijima bliskim vlasti što je rezultiralo odlaskom moje dece iz Srbije, uhapšeno je više mojih prijatelja i saradnika koji su držani u pritvoru i po godinu dana. U isto vreme "opozicionar" Jovo Bakić je davao intervjue u kojima je poredio Vučića sa Đindićem, izražavao očekivanja da se Vučić neće pokvariti i na sastanku sa njim prelistavao dosije Ivice Dačića, o čemu je sam govorio - napisao je Đilas na Iksu uz napomenu da je to "tekst demantija koji je poslao televiziji N1".

Što se tiče tvrdnje da sam uz Vučićev blagoslov bio predsednik Košarkaškog saveza Srbije, na tu funkciju sam izabran na predlog Bore Stankovića 2011. godine, godinu dana pre dolaska Vučića na vlast, dodao je.

- Odmah po promeni vlasti Telekom je prestao da bude generalni sponzor Saveza, a EPS, koji je davao isti iznos sredstava za vaterpolo, odbojkaški, rukometni i košarkaški savez nas je obavestio da zbog smanjenja troškova više ne može da daje sredstva i to samo za Košarkaški savez. I pored toga, radeći u takvim uslovima vratili smo dug od skoro dva miliona evra i osvojene su medalje na evropskim i svetskim prvenstvima, kao i na Olimpijskim igrama u ženskoj i muškoj konkurenciji - nastavio je Đilas i dodao:

- 2015. godine, u vreme kada se nisam bavio politikom, reizabran sam na funkciju predsednika Košarkaškog saveza kao jedan od najuspešnijih predsednika Saveza u njegovoj istoriji. Posle godinu i po dana sam podneo ostavku da bi ba to mesto došao Saša Danilović. Iz navedenih činjenica je jasno da su tvrdnje koje je izneo Jovo Bakić, kolumnista Politike do kraja 2017.godine i član East west bridge sa Željkom Mitrovićem i Zoranom Mihajlović, zlonamerno izgovorene laži.

- Ja se bojim da najveći deo opozicionih stranaka današnjih ili nije zrelo za to ili je prosto u ulozi režimske opozicije moram to da kažem. Da je drugačije, verovatno bi bilo dogovora, ovako vi ne možete da se uzdate u neke opozicione stranke. To ograđivanje nije slučajno, ovo 13 godina traje, da je opozicija nečem valjala to bi bilo drugačije - počeo je Jovo izlaganje.

- Da li su dvojica opozicionih vođa do 2016. bili u nekoj vrsti kolacije sa SNS? - pitao je Bakić voditeljku.

