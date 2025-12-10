Slušaj vest

​Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije je osudila, kako navodi, zastrašujuće i sramotne pretnje upućene uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću od strane Branimira Nestorovića, koji je poručio da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo da "zakolje" Vučićevića.

- ​ANS smatra da je ta izjava direktan poziv na nasilje i da predstavlja nedopustivu pretnju po život i fizički integritet Dragana J. Vučićevića, ali i da podstiče atmosferu straha i linča u kojoj novinari ne mogu profesionalno i slobodno da obavljaju svoj posao - navodi ANS u saopštenju.

​Najbrutalniji oblik govora mržnje potpuno je neprihvatljiv u javnom diskursu, pogotovo kada dolazi od javnih ličnosti i političkih aktera, ističe asocijacija.