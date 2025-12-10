Slušaj vest

Dačić je sa de Bol razgovarao o planovima za buduću saradnju, posebno u oblasti borbe protiv teškog i organizovanog kriminala, krijumčarenja migranata i borbi protiv terorizma, koja je veoma intenzivna i na visokom nivou.

Ministar Dačić je pohvalio rezultate MUP-a Srbije ostvarene u saradnji sa Evropolom u zajedničkim akcijama i istakao važnost podrške koju Evropol pruža kroz različite projekte.

Ministar Dačić sa Katrin de Bol u Evropolu Foto: MUP Srbije

Sagovornici su ocenili da je zajedničko delovanje Srbije i Evropola od izuzetnog značaja u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala i terorizma, koje će doprineti efikasnijem odgovoru na savremene bezbednosne izazove u cilju očuvanja bezbednosti u regionu i Evropi.

Izvršna direktorka Evropola Katrin de Bol je naglasila da je Srbija ključni partner Evropola na Zapadnom Balkanu, dodajući da je međusobna razmena iskustava i širenje znanja važan korak u nastavku konstruktivne međunarodne policijske saradnje, saopštio je MUP.

Dačić je zahvalio izvršnoj direktorki Evropola de Bol na dosadašnjoj izuzetnoj saradnji i efikasnoj komunikaciji i uputio joj poziv da dođe u posetu Srbiji.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoSrbija i Evropol beleže odlične rezultate u zajedničkim akcijama! Direktor policije Vasiljević sa izvršnom direktorkom organizacije Katrin de Bol (FOTO)
2.jpg
PlanetaPAO LIDER KRIMINALNE MREŽE SA SEDIŠTEM NA BALKANU! Velika akcija Evropola, prljavu šemu razradio iz zatvorske ćelije - ovako je upravljao podzemljem
shutterstock-2188689747.jpg
HronikaEVROPOL SE UPRAVO OGLASIO O VELIKOJ MEĐUNARODNOJ AKCIJI: Pohvalili hapšenje makedonskih i srpskih istražitelja u akciji "Vardar"
asdasdasd.jpg
HrvatskaOBEĆAVALI BOLJI ŽIVOT, PA IH PODVODILI ŠIROM EVROPE 30 ljudi uhapšeno u velikoj akciji Evropola, uključeni u lanac trgovine ljudima u Hrvatskoj i Španiji
Screenshot 2025-01-27 182614.png