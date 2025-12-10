Slušaj vest

Dačić je sa de Bol razgovarao o planovima za buduću saradnju, posebno u oblasti borbe protiv teškog i organizovanog kriminala, krijumčarenja migranata i borbi protiv terorizma, koja je veoma intenzivna i na visokom nivou.

Ministar Dačić je pohvalio rezultate MUP-a Srbije ostvarene u saradnji sa Evropolom u zajedničkim akcijama i istakao važnost podrške koju Evropol pruža kroz različite projekte.

1/4 Vidi galeriju Ministar Dačić sa Katrin de Bol u Evropolu Foto: MUP Srbije

Sagovornici su ocenili da je zajedničko delovanje Srbije i Evropola od izuzetnog značaja u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala i terorizma, koje će doprineti efikasnijem odgovoru na savremene bezbednosne izazove u cilju očuvanja bezbednosti u regionu i Evropi.

Izvršna direktorka Evropola Katrin de Bol je naglasila da je Srbija ključni partner Evropola na Zapadnom Balkanu, dodajući da je međusobna razmena iskustava i širenje znanja važan korak u nastavku konstruktivne međunarodne policijske saradnje, saopštio je MUP.

Dačić je zahvalio izvršnoj direktorki Evropola de Bol na dosadašnjoj izuzetnoj saradnji i efikasnoj komunikaciji i uputio joj poziv da dođe u posetu Srbiji.