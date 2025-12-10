Slušaj vest

Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu Grgur pokrenuo je nedavno u Skupštini Srbije inicijativu za otvaranje novog graničnog prelaza sa Rumunijom kod mesta Međa. Grgur je tada predložio Ministrartstvu spoljnih poslova Srbije (MSP) "otvaranje novog graničnog prelaza u Banatu, kod mesta Međa sa Rumunijom, kako bi se skratio put do Temišvara, ali i zbog meštana ciji bi se kvalitet života znatno poboljašao izgradnjim modernog puta i otvaranjem novog prelaza".

Čuveni Srbin iz Rumunije, Miodrag Mile Belodedić, legendarni fudbaler Crvene zvezde i Steaue kaže za Kurir da mu se dopada ova inicijativa.

- Drago mi je što bi se na ovaj način još jače i čvršće povezali Srbija i Rumunija. Voleo bih da takvih prelaza ima što više. Put bi bio mnogo brži i kraći, a pomogao bi i meštanima sa obe strane granice - rekao nam je Belodedić koji je rodom iz rumunskog naselja Sokolovac u Banatu.

Belodedić nedavno boravio u Beogradu na utakmici Zvezda - FCSB, susret sa urednikom Kurira Rajkom Nedićem Foto: Kurir

Obostrani interes

Podsetimo, Uglješa Grgur obratio se nedavno putem skupštinske govornice ministru spoljnih poslova Marku Đuriću, sa molbom za otvaranje novog graničnog prelaza sa Rumunijom.

- Kako je aktuelna izgradnja auto-puta Beograd - Zrenjanin -Novi Sad, koji se inače nalazi na nekadašnjem Carskom putu, logično je da se ova važna saobracajnica dalje poveže sa Rumunijom i Temišvarom. Predlažem da se u naselju Međa otvori novi državni granicni prelaz sa Rumunijom. Tako bi put iz Zrenjanina ka ovoj zemlji bio brži i kraći, a meštanima Međe i okolnih naselja život bi bio mnogo lakši. Smatram da postoji interes obe zemlje da se na ovom mestu otvori novi prelaz - rekao je tada Grgur, a Kurir je podrzao ovu inicijativu.

Međa je deo opštine Žitište i nalazi se kilometar od granice prema Rumuniji. Spada u red najstarijih naselja u opštini i u citavom Banatu. Dobio je naziv Međa zbog blizine državne granice.

Uglješa Grgur Foto: Kurir Televizija

MSP: Vlada određuje prelaze

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije odgovorilo je pre nekoliko dana Grguru na poslaničko pitanje koje je 6. novembra izneo na sednici Skupštine Srbije.