MILE BELODEDIĆ O OTVARANJU PRELAZA SA RUMUNIJOM: Još jača i čvršća veza dve zemlje!
Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu Grgur pokrenuo je nedavno u Skupštini Srbije inicijativu za otvaranje novog graničnog prelaza sa Rumunijom kod mesta Međa. Grgur je tada predložio Ministrartstvu spoljnih poslova Srbije (MSP) "otvaranje novog graničnog prelaza u Banatu, kod mesta Međa sa Rumunijom, kako bi se skratio put do Temišvara, ali i zbog meštana ciji bi se kvalitet života znatno poboljašao izgradnjim modernog puta i otvaranjem novog prelaza".
Čuveni Srbin iz Rumunije, Miodrag Mile Belodedić, legendarni fudbaler Crvene zvezde i Steaue kaže za Kurir da mu se dopada ova inicijativa.
- Drago mi je što bi se na ovaj način još jače i čvršće povezali Srbija i Rumunija. Voleo bih da takvih prelaza ima što više. Put bi bio mnogo brži i kraći, a pomogao bi i meštanima sa obe strane granice - rekao nam je Belodedić koji je rodom iz rumunskog naselja Sokolovac u Banatu.
Obostrani interes
Podsetimo, Uglješa Grgur obratio se nedavno putem skupštinske govornice ministru spoljnih poslova Marku Đuriću, sa molbom za otvaranje novog graničnog prelaza sa Rumunijom.
- Kako je aktuelna izgradnja auto-puta Beograd - Zrenjanin -Novi Sad, koji se inače nalazi na nekadašnjem Carskom putu, logično je da se ova važna saobracajnica dalje poveže sa Rumunijom i Temišvarom. Predlažem da se u naselju Međa otvori novi državni granicni prelaz sa Rumunijom. Tako bi put iz Zrenjanina ka ovoj zemlji bio brži i kraći, a meštanima Međe i okolnih naselja život bi bio mnogo lakši. Smatram da postoji interes obe zemlje da se na ovom mestu otvori novi prelaz - rekao je tada Grgur, a Kurir je podrzao ovu inicijativu.
Međa je deo opštine Žitište i nalazi se kilometar od granice prema Rumuniji. Spada u red najstarijih naselja u opštini i u citavom Banatu. Dobio je naziv Međa zbog blizine državne granice.
MSP: Vlada određuje prelaze
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije odgovorilo je pre nekoliko dana Grguru na poslaničko pitanje koje je 6. novembra izneo na sednici Skupštine Srbije.
-Prema odredbama Zakona o zaštiti državne granice, Vlada određuje granične prelaze, tako što se sa susednom državom uređuje međunarodnim ugovorom. Uslove i postupak otvaranja ili zatvaranja granicnih prelaza propisuje Vlada. Prema važecim propisima, nosilac sprovodenja procedura po pokrenutoj inicijativi je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije u saradnji sa drugim državnim organima. S obzirom na navedeno, da je planiran novi koridor državnog puta ka Zrenjaninu i Temišvaru, MSP ce podržati stavove stručnih tela o izgradnji međunarodnog prelaza. MSP će u okviru svojih nadležnosti, a u saradnji sa ostalim državnim organima učestvovati u pripremi za zakljucivanje i potvrdivanje sporazuma izmedu Vlada Srbije i Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog drumskog prelaza izmedu Srbije i Rumunije. MSP ce pružiti punu pomoć preko svojih predstavnika u ekspertskim komisijama kako bi se realizovala izgradnja graničnog prelaza - navodi se između ostalog, u odgovoru Ministarstva spoljnih poslova Srbije.