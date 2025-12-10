Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić boravio je u zvaničnoj poseti Republici Kipar na poziv ministra odbrane te zemlje Vasilisa Palmasa.

Nakon tet-a-tet razgovora ministara Gašića i Palmasa usledio je sastanak delegacija u Nikoziji, a potom je potpisan SOFA sporazum (Status of Forces Agreement) koji će dodatno doprineti razvoju saradnje u oblasti odbrane dve zemlje.

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je značaj konstruktivnih razgovora o saradnji u oblasti odbrane između dve prijateljske i bratske zemlje, kao i o bezbednosnim rizicima i aktuelnim dešavanjima u regionu i svetu.

- Republika Srbija pridaje veliki značaj jačanju dobrih odnosa sa Republikom Kipar - odnosa koji se zasnivaju na tradicionalnom prijateljstvu, istorijskoj bliskosti i uvažavanju dva naroda. Zahvalni smo državnom rukovodstvu i narodu Republike Kipar na principijelnom i doslednom stavu povodom nepriznavanja nezavisnosti takozvanog Kosova i na značajnoj podršci u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Posebno cenimo to što Republika Kipar već godinama odoleva snažnim pritiscima da promeni svoj stav i odrekne se principijelnosti i prijatelja - istakao je ministar Gašić.

Foto: Nikola Mladenović/© Nikola Mladenović

Ministar odbrane, takođe, zahvalio je Republici Kipar na jasnoj podršci evrointegracijama naše zemlje, učešću na Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme ”Partner 2025”, kao i na potvrdi učešća na događaju koji je za Republiku Srbiju od izuzetnog značaja, Međunarodnoj izložbi ”EXPO 2027” u Beogradu.

Ministar Gašić, istakao je da Srbija u potpunosti poštuje teritorijalni integritet Kipra, kako na kopnu, tako i na moru i podržava proces pronalaženja rešenja za situaciju na ostrvu mirnim putem i dijalogom.

On je naglasio da pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova angažovani u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija na Kipru svojim profesionalizmom daju doprinos očuvanju mira i ispunjenju mandata navedene misije.

Gašić: Poverenje i poštovanje između institucija Srbije i Kipra

Ministar Gašić posebno je istakao značaj potpisivanja SOFA sporazuma.

- Od velike važnosti za naše dve zemlje je današnje potpisivanje SOFA sporazuma, kojim olakšavamo buduću saradnju dve vojske i još jednom potvrđujemo veliko međusobno poverenje i poštovanje između institucija Srbije i Kipra. U narednom periodu radićemo na dodatnom razvijanju saradnje u oblasti odbrane, prvenstveno kroz jačanje vojno-vojne i vojnoekonomske saradnje, a sve sa ciljem izgradnje kapaciteta i sposobnosti naših oružanih snaga - rekao je ministar odbrane.

On je rekao da česti sastanci na najvišem nivou, odlični odnosi predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Kipra Nikosa Hristodulidisa, kao i saradnja pripadnika Vojske Srbije i Nacionalne Garde Kipra, doprinose daljem produbljivanju naših veza i jačanju stabilnosti i bezbednosti u regionu.

Foto: Nikola Mladenović/© Nikola Mladenović

- Kada razgovore vode predstavnici dva naroda, koji su tokom svojih slavnih istorija uvek bili na pravoj strani, strani pravde i čovečnosti, mogućnosti za razvoj saradnje su ogromne, ne samo u oblasti odbrane, već sveobuhvatne bilateralne saradnje. Iskreno se radujem svakom novom potpisanom sporazumu. Želim puno uspeha Republici Kipar tokom budućeg predsedavanja Savetom Evropske unije i uveren sam da ćete tu dužnost obavljati na najbolji mogući način, zalažući se za beskompromisno poštovanje međunarodnog prava i legitimiteta akata međunarodne zajednice - istakao je ministar Gašić.

On je naglasio da učešće u multinacionalnim operacijama pod okriljem Ujedinjenih nacija i Evropske unije, izgradnja međunarodnog poverenja i uvažavanja, ostaju prioriteti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Palmas: Bliska saradnja dve zemlje

Ministar odbrane Palmas rekao je da današnji susret ukazuje na blisku saradnju dve zemlje, a da istorijske veze između naših naroda jačaju zahvaljujući nepokolebljivim prijateljskim vezama, međusobnom razumevanju i zajedničkim viđenjem izazova sa kojima se suočavaju naše države.

- Razmenili smo mišljenja o potencijalima širenja saradnje, dajući poseban značaj temama obuke i programima naoružanja. Kipar i Srbija su tokom vremena ostvarili čvrstu vezu, koja se baštini na poverenju, zajedničkim principima i zajedničkom viđenju izazova koji prete bezbednosti regiona. Naš odnos krunisan je danas potpisivanjem Sporazuma o statusu snaga (SOFA), kojim se ojačava institucionalni okvir naše saradnje i pojednostavljuje sprovođenje u delo zajedničkih aktivnosti u oblastima odbrane i bezbednosti. Razgovarali smo, takođe, o stanju bezbednosti na Kipru, na Bliskom istoku, kao i u Srbiji i na Zapadnom Balkanu - rekao je ministar Palmas i dodao da Republika Kipar i dalje ostaje čvrsto posvećena rešenjima mirnim putem, a na osnovu Međunarodnog prava.

Foto: Nikola Mladenović/© Nikola Mladenović

On je naglasio jasan stav Kipra o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti tzv. Kosova, kao i spremnost da podrže svaku inicijativu da se ojača stabilnost i osnaži konstruktivni dijalog u regionu.

Uoči preuzimanja predsedavanja Savetom Evropske unije ministar Palmas naglasio je da će Kipar i dalje pružati svaki vid podrške jačanju institucionalnog dijaloga između Evropske unije i Srbije, kao i da će podržati odluke kojima će se omogućiti Srbiji da nastavi ka evropskom putu.

Današnjem sastanku prisustvovali su vršilac dužnosti pomoćnika ministra za politiku odbrane Predrag Bandić, komandant Garde Vojske Srbije general-major Željko Furundžić i šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović.

U nastavku zvanične posete, ministar Gašić položio je venac na vojnom groblju Makedonitisa i odao poštu stradalima.