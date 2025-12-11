Slušaj vest

Haos i međusobne optužbe u opoziciji ne jenjavaju uprkos pokušajima blokadera da usmere svu pažnju na skup 28. decembra, iako im sve više nekadašnjih pristalica okreće leđa! Borba za isticanje i preuzimanje pokreta se nastavlja, huškanje na nasilje ne prestaje, a u svemu tome prednjače Jovo Bakić i Miša Bačulov!

Tako je Bakić, profesor i jedan od kandidata na "studentskoj" listi, gostujući na opozicionoj televiziji N1 između redova najavio da je moguće da će doći do nereda i opšteg haosa nakon izbora koji će biti organizovani tokom naredne godine, najverovatnije u maju ili decembru. Bakić je rekao da je pristalica izbora u cilju sužavanja manevarskog prostora kriminalnog režima, ali da je, kako je rekao, "sasvim siguran da se to samo izborima neće rešiti".

- Izbori će suziti dodatan manevarski prostor ovom režimu, ali posle toga ćemo morati još da radimo kako bismo srušili Vučićev režim, na ovaj ili onaj način - rekao je Bakić.

Đilas odgovorio

Nije se, međutim, tu zaustavio, već je udario i na opoziciju!

- Ja se bojim da najveći deo opozicionih stranaka ili nije zreo za to, ili je prosto u ulozi režimske opozicije, i to moram da kažem. Da je drugačije, verovatno bi dosad bilo nekog dogovora, a ovako vi ne možete da se uzdate u neke opozicione stranke - počeo je Jovo izlaganje, a potom udario na Đilasa.

- Da li su Đilas i Aleksić do 2016. bili u nekoj vrsti koalicije sa SNS? Pa po čijem blagoslovu možete biti šef Košarkaškog saveza Srbije, ne po mom - zaključio je Bakić.

Ubrzo je usledio odgovor lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, koji je rekao da je svaka Bakićeva izgovorena reč - laž!

- Od 2012. godine, kada je Vučić postao vlast, do 2014, kad sam izašao iz politike, bio sam lider opozicione stranke. U isto vreme "opozicionar" Jovo Bakić je davao intervjue u kojima je poredio Vučića s Đinđićem, izražavao očekivanja da se Vučić neće pokvariti. Što se tiče tvrdnje da sam uz Vučićev blagoslov bio predsednik KSS, na tu funkciju sam izabran na predlog Bore Stankovića 2011. Iz svega ovog je jasno da su tvrdnje koje je izneo Jovo Bakić zlonamerno izgovorene laži - poručio je Đilas putem Iksa.

Sagovornici Kurira navode da protivnici vlasti više nemaju kočnice kada treba da osporavaju jedni druge, ali im je i dalje zajedničko da niko od njih ne odustaje od nasilnog rušenja vlasti! Lazar Pavlović, savetnik ministra informisanja i telekomunikacije i politički analitičar, kaže za Kurir da je evidentno da će sukobi među protivnicima vlasti biti sve veći.

Lazar Pavlović Foto: Kurir Televizija

- Evidentno je da postoji sve veći sukob unutar opozicije, s obzirom na to da posle godinu dana nezapamćenog pritiska na ustavni poredak države nisu uspeli s planom obojene revolucije i sad svaljuju krivicu jedni na druge. Evidentno je da Bakić svojim radikalnim pritiscima priželjkuje smenu vlasti na ulici kako bi na vlast došao neko ko će se boriti protivnik nacionalnih interesa Srbije. Naravno, u tome neće uspeti jer se vlast menja na izborima, a ne silom. Zbog svega toga su velika neslaganja i sukobi među njima će biti sve veći. Svi lokalni rezultati pokazuju da su građani i pored problema stavili državu na prvo mesto. S obzirom na to da nisu uspeli da promene vlast ni na izborima ni na ulici, sada slede velika neslaganja i sukobi među dojučerašnjim saradnicima će biti sve veći - jasan je Pavlović.

Želi da bude lider

Politički analitičar Branko Radun kaže za Kurir da Bakić svim tim izjavama hoće da marginalizuje opoziciju.

Branko Radun Foto: Kurir Televizija

- Jovo Bakić hoće značajniju poziciju na takozvanoj studentskoj listi i otuda te oštre izjave. On hoće da marginalizuje ostatak opozicije obećanjima da će srušiti Vučića i tu sebe pozicionira kao tvrdog i iskrenog opozicionara, dok drugima to spočitava. Njegova poruka je da nema druge opozicije osim njegove, zato i potencira da svi drugi navodno sarađuju s vlašću i povinuju se vlasti - zaključuje Branko Radun.