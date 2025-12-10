Slušaj vest

Narodni poslanik i šef Poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Milenko Jovanov razgovarao je danas sa Vilijamom Hopkinsonom, šefom političkog odeljenja i Džekom Votsonom, drugim sekretarom Ambasade Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske u Republici Srbiji.

Sagovornici su razgovarali o radu Narodne skupštine u prethodnom periodu i o planu rada za naredni period. Jovanov je istakao da se parlamentarna opozicija vratila u Narodnu skupštinu i da više nema incidenata kakvih je bilo prošle godine.

Milenko Jovanov Foto: Mladen Radenković

„Narodna skupština i njena radna tela funkcionišu i samo tri poslaničke grupe ne učestvuju u radu. I za društvo i za samu Narodnu skupštinu je dobro da se rasprava vodi u parlamentu, a ne na ulici“, naveo je Jovanov.

Šef političkog odeljenja Ambasade Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske u Republici Srbiji Vilijam Hopkinson izrazio je zadovoljstvo što Parlament ponovo radi na način koji je funkcionalan.

Džek Votson i Vilijam Hopkinson Foto: Mladen Radenković

Sagovornici su razmenili mišljenja i o preporukama koje je Srbiji dao ODIHR, smirivanju tenzija u društvu, parlamentarnim procedurama, stanju u medijskoj sferi, izboru članova REM, dok je posebna pažnja bila posvećena evropskom putu Srbije.

Jovanov je istakao da bi Srbija trebala da dobije pozitivan impuls od EU i ocenio da poruka predsednika Srbije Aleksandra Vučića u odnosu na integraciju čitavog Zapadnog Balkana u EU može doneti mnogo ne samo zemljama regiona, već na prvom mestu samoj EU.