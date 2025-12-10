Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za Kurir da je čitav region pred prekretnicom, a da je glavni cilj Srbije da očuva mir i da obezbedi stabilno snabdevanje energentima.

- Najpre je važno da opstanemo, da sačuvamo mir i stabilnost, da imamo uredno snabdevanje energentima. Zatim, da se bavimo i progresom, napretkom na evropskom putu, verujem da će ga u mesecima pred nama biti, ali verujem i da su i pred Evropom važne strateške odluke o tome šta da čini sa Zapadnim Balkanom, šta da čini sa Kavkaskim rejonom, šta da čini s Moldavijom i Ukrajinom, a da naravno ne ugrozi mir. Važno je šta će se zbivati u narednim mesecima. Što se GLOBSECA tiče, dobio sam upravo poziv za GLOBSEC u maju. Nadam se da ćemo i jedan veliki GLOBSEC u Beogradu organizovati tamo u avgustu, septembru, oktobru, videćemo. Ne sme da bude u izbornoj kampanji, pa sad negde pre ili posle izbora, u svakom slučaju organizovati ovde u Beogradu - rekao je predsednik za Kurir.

Konstruktivan lider

Predsednik Srbije je prethodno na forumu "Beltalks: Beogradski ekonomski razgovori", čiji je organizator upravo bio GLOBSEC, istakao da će se u razgovoru sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antoniom Kostom založiti da sve zemlje Zapadnog Balkana u paketu budu primljene u punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

- To je najbolja ideja! Ako primite, jednu, dve ili tri, šta će biti s drugima? Kako ćemo se suočiti sa problemima. I znam da svi imamo egoistični pristup, ali u pitanju je budućnost regiona i, još važnije, budućnost Evrope. To je jedino što EU može da uradi, da nas sve zajedno primi, bez podela - rekao je Aleksandar Vučić.

Politikolog Vladimir Kljajić ocenio je za Kurir da je predsednik Aleksandar Vučić predlogom o istovremenom ulasku svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju pokazao da je konstruktivan lider koji nudi rešenje za sve!

Vladimir Kljajić Foto: Kurir Televizija

- Ovo je pokušaj da se politički problemi regiona, prvenstveno odnosi Beograda i Prištine, reše velikim rezom i brzim integrisanjem u sistem u kojem granice postaju nebitne. Čak i ako Brisel odbije ideju o kolektivnom ulasku, predsednik Vučić je još jednom pokazao da je konstruktivan lider koji nudi rešenje za ceo Zapadni Balkan. Takav paket-aranžman bio bi presudan za ekonomski oporavak regiona, jer bi momentalni pristup jedinstvenom tržištu i kohezionim fondovima EU doneo dramatičan rast investicija i životnog standarda za sve građane - jasan je Kljajić.

Krupne strateške odluke u prvom planu Vladimir Kljajić je ocenio da bi se ulaskom svih zemalja Zapadnog Balkana u EU fokus pomerio sa iscrpljujućeg birokratskog procesa na krupne strateške odluke.

- Onda Srbija izlazi iz defanzive i lopticu odgovornosti prebacuje na teren EU, koja sada mora da dokaže da li zaista želi stabilizaciju našeg regiona ili samo kupuje vreme. Naravno, pre toga, sve države moraju uspešno da završe reforme, pre svega zbog svojih građana, ali i zbog meritokratskog imidža koji Evropska komisija želi da nastavi da ima zbog drugih kandidata van Zapadnog Balkana. Svakako se proces reformi ne završava samim ulaskom, ali momentum je sada da ubrzano radimo na tome zato što nam je to najisplativiji put u svakom smislu od vrednosnog do ekonomskog - ocenio je Vladimir Kljajić.

Ekonomski rast

Nekadašnji diplomata Branko Branković kazao je za Kurir da je ideja predsednika Vučića sjajna, pre svega iz ekonomskih razloga.

- Svojevremeno je Evropa napravila velike greške što nije sve zemlje bivše Jugoslavije, ali i sve ostale države sa Balkana, prihvatila kad je formirala EU. Slovenija i Hrvatska su ušle, ali svi znamo da su to čisto politički razlozi. U ovom trenutku ništa bolje ne bi moglo da se desi ne samo za balkanske zemlje nego i za samu Evropu. Ulazak bi podrazumevao pre svega ozbiljno ekonomsko pojačavanje. Politika danas jeste, sutra nije, ovakva je ili onakva, ali je činjenica da smo mi u stvaranju novog međunarodnog poretka evidentno svi orijentisani da svaka zemlja što više uradi na povećanju bruto nacionalnog dohotka - jasan je Branković.

On je dodao i da Evropi nije u interesu da Balkan bude manje razvijen.

Branko Branković Foto: Kurir Televizija

- Cela ta Vučićeva ideja je ne samo bazirana na jednoj zreloj političkoj misli nego i na putevima koji mogu da nam se otvore u vezi sa razvojem. Evropi nije u interesu da centralnoevropske zemlje budu izuzetno razvijene, a Balkan mnogo niže ispod toga, to nikome ne odgovara. Ideja da svi uđemo zajedno i što pre dobra je za sve - zaključuje Branković.

Kurir Politika