Vučić je juče izjavio da će na sastanku sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen predložiti ideju da se svi kandidati sa prostora Zapadnog Balkana prime zajedno u EU kao punopravne članice.

"Ako primite jednu, ili dve, ili tri od nas, šta ćemo onda sa ostalima? Kako ćemo se nositi s tim? Kako ćemo rešiti sva otvorena pitanja?", rekao je Vučić na panelu pod nazivom "Evropska konkurentnost u fragmentisanom geopolitičkom okruženju", koji je održan na Forumu BELTALKS u organizaciji GLOBSEC-a.