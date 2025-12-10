Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić učestvovao je danas u Briselu na Drugoj međunarodnoj konferenciji Globalnog saveza za borbu protiv krijumčarenja migranata, koju organizuje Evropska komisija, na kojoj je istakao da je Srbija reagovala adekvatno da predupredi širenje krijumčarskih mreža koje se bave krijumčarenjem migranata.

„Izrazio sam zadovoljstvo načinom na koji Srbija postupa u slučajevima migracija. Mi nemamo problem sa migrantima, zato što smo na vreme taj problem predupredili, ali učestvujemo u Globalnoj alijansi, pre svega, zbog alata koji se koristi, jer svako krijumčarenje migranata podrazumeva angažovanje određenih kriminalnih mreža“, rekao je Dačić.

Dodao je da te kriminalne mreže imaju svoje uhodane kanale, da koriste sve više informatičke tehnologije i sve ostale prednosti koje organizovani kriminal ima u odnosu na zvanične državne organe, kada je reč o tehnološkim inovacijama.

„Danas se razgovaralo upravo i o tome, istakao sam da je svima nama potrebna zajednička platforma, koja bi omogućila da se spreči širenje vesti, odnosno krijumčarenja ljudi preko društvenih mreža, kao i da se prate tokovi novca“, naglasio je Dačić.

Istakao je i da je Srbija uspela da digitalnu imovinu, u vrednosti više od 1,2 miliona dolara zamrzne, odnosno oduzme od onih koji su je stekli iz ovih nelegalnih aktivnosti.

Ministar Dačić je naveo da je tokom posete Briselu, razgovarao i sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom koji je potvrdio posetu Beogradu u februaru sledeće godine, kao i sa evropskom komesarkom za finansijske usluge i štednju i ulaganja Marijom Luis Albukerke.

Ministar je podsetio da se na marginama ove konferencije sastao i sa izvršnom direktorkom Evropola Ketrin de Bol, koja je takođe prihvatila poziv da dođe u Srbiju.

„Mislim da je ključna rečenica koju je ona rekla na sastanku, a to je da Evropol Srbiju smatra ključnim parterom na Zapadnom Balkanu u borbi protiv organizovanog kriminala. Da su veoma zadovoljni svim aktivnostima koje sa nama imaju i da Srbija koristi sve alate koje Evropol daje“, rekao je Dačić.

On je precizirao da smo tokom ove godine preko Evropola, sa državama članicama EU i trećim državama partnerima, razmenili više od 11.000 informacija, što je, kako je rekao, od neprocenjive pomoći u borbi protiv organizovanog kriminala, trgovine narkoticima, ljudima, krijumčarenja migranata i oružja, pranja novca itd.

„Današnji sastanak sa aspekta MUP-a Srbije, odnosno Republike Srbije u celini je bio veoma uspešan, Srbija je imala izuzetan tretman, što potvrđuje činjenica da sam bio panelista, ne samo učesnik i posmatrač, upravo na delu međunarodne konferencije, koja se ticala praćenja i zaustavljanja tih nelegalnih tokova novca“, zaključio je Dačić.