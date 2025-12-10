Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje: "Ja odgovaram svom narodu, moramo da obezbedimo našim građanima normalan život".

Predsednik Vučić podelio je video na kome kaže:

"Ne mogu da zamislim naše živote sa praznim benzinskim pumpama. Šta bismo onda radili sa našim bolnicama? Šta bismo radili sa transportnim sistemom? Šta bismo radili sa našom industrijom? Šta bismo radili sa našim domovima, šta bismo radili sa našim porodicama?"

Dodao je da neizbežno moramo sačuvati rafineriju i moramo da sačuvamo Naftnu industriju Srbije operativnom u ovoj zemlji.