Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Brisel, gde boravi kao gost predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen. Večeri koju priređuje fon der Lajen prisustvuje i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Nešto pre 20 časova večera je počela u zgradi Evropske komisije u Briselu.

"Velika je čast za Srbiju što sam imao priliku da večeras u Briselu razgovaram sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom o ključnim pitanjima bilateralnih odnosa Srbije i EU i našem evropskom putu.

Zahvalan na njihovom gostoprimstvu i iskrenoj podršci našoj zemlji, našem evropskom putu, kao i našoj reformskoj i razvojnoj agendi. Srbija je čvrsto privržena svom strateškom cilju, članstvu u EU, i ostaje pouzdan i odgovoran partner EU u svim procesima koji doprinose miru, stabilnosti i prosperitetu naših građana.

Sa domaćinima sam razmenio mišljenja o svim koracima koje je Srbija preduzela u cilju sprovođenja reformi i ispunjavanja preuzetih obaveza. Posebnu pažnju posvetili smo energetskom sektoru, sa fokusom na energetsku bezbednost i stabilnost Srbije. Razgovarali smo i o momentumu u evropskoj politici proširenja, situaciji u regionu, kao i o mogućnostima za ubrzanje našeg evropskog puta", naveo je Vučić na Instagramu.

Ovaj sastanak je velika čast za Srbiju, budući da će se predsednik Vučić sastati sam sa dvoje najvažnijih ljudi u Evropskoj uniji.

Vučić je juče izjavio da će na sastanku sa Ursulom fon der Lajen predložiti ideju da se svi kandidati sa prostora Zapadnog Balkana prime zajedno u EU kao punopravne članice.

"Ako primite jednu, ili dve, ili tri od nas, šta ćemo onda sa ostalima? Kako ćemo se nositi s tim? Kako ćemo rešiti sva otvorena pitanja?", rekao je Vučić na panelu pod nazivom "Evropska konkurentnost u fragmentisanom geopolitičkom okruženju", koji je održan na Forumu BELTALKS u organizaciji GLOBSEC-a.