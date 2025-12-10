Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Briselu, gde prisustvuje radnoj večeri koju organizuju predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Predsednik je izjavio da će na ovom sastanku predložiti da se svi kandidati sa prostora Zapadnog Balkana prime zajedno u EU kao punopravne članice.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Zoran Milivojević, diplomata, Slobodan Zečević, direktor Instituta za evropske studije, kao i novinar Marko Lakić.

Foto: Kurir Televizija

Milivojević: Region se ne može integrisati u EU bez Srbije

Milivojević kaže da se region ne može integrisati bez Srbije, na način koji bi odgovarao interesima EU.

- Već peti ili šesti put imamo pozitivan stav Komisije, ali je potreban konsenzus, politika proširenja uvek traži saglasnost. Interes EU je da se proces pristupanja Srbije deblokira. Ne može se geopolitička priča upotpuniti posle velikog raspleta, imajući u vidu da ovaj prostor zacrtan prirodno i politički u zapadnu sferu interesa. Objektivna okolnost ovo diktira. Ipak, to ne može da se reši ukoliko se Srbija izoluje. Ovaj prostor ne zavisi samo od Srbije, već i BiH, uticaj Srbije u Crnoj Gori... Srbija ima centralno mesto geostrateški, geopolitički i saobraćajno, ali i ekonomski je vodeća - kaže Milivojević.

On dodaje da nije optimista, osim ukoliko velike zemlje ne zaoštre stavove, pa Nemci, Francuzi ili Italijani budu insistirali, sa ozbiljnim argumentima u deblokiranju procesa pristupanja Srbije.

- U pristupnim pregovorima, u trenutku kada primenite sve, smatra se da ste završili. Ipak, sada su dodati politički uslovi koji nemaju mnogo veze sa ovim - kaže Milivojević.

Foto: Kruir televizija

Zečević: Geostrateški razlozi guraju Crnu Goru i Albaniju ka članstvu EU

- U ovom trenutku, kada govorimo o klasteru tri, zastoj je bio zbog Zakona o biračkom spisku, a ni konstituisanje REM-a nije završeno. Ovo nema veze sa Klasterom 3, ali imaju veze sa osnovama, a kako bi otvorili novi klaster i stari moraju da budu u redu - kaže Zečević.

On je napomenuo i da su poslednji lokalni izbori imali naelektrisanu atmosferu koja nije u skladu sa evropskim vrednostima.

Marko Lakić Foto: Kurir Televizija

Lakić: EU treba da olakša pristup granicama i ukine roming

Lakić kaže da bi bilo smisleno da se Srbija i zemlje iz regiona prime u Evropsku uniju "na mala vrata", ne odmah kao ravnopravni članovi:

- Evopa se boji Rusije i njenog uticaja u regionu, a Rusija utiče upravo preko Srbije. Dok Rusija ima NIS ima i uticaj i razne mogućnosti. Prvo moramo sami da odredimo da li pripadamo tamo ili ne. Nismo uveli sankcije Rusiji, smatrali smo da su oni naši saveznici i nismo želeli da ih provociramo. Sada kada je došlo do sankcija NIS-u, oni ćute sve vreme. Naše odbijanje da uvedemo sankcije nam ništa nisu donele, mi smo mislili da će neko u Moskvi umeti to da ceni - kaže Lakić.

On dodaje da bi EU mogla da nas uvede u telekomunikacione tokove tako što bi bio ukinut roming, ili nam ubrzaju proces na granicama.

- Mogli bi da olakšaju pristup granicama kako bi ubrzali ekonomiju i transport. Mi stalno polazimo od toga da EU ima vremena da se bavi nama, ali mi prvi moramo da vidimo da li hoćemo, ili nećemo.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs