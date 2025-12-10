Slušaj vest

Pokret socijalista Voždovac održao je danas tribinu posvećenu položaju Srbije u okviru savremenih međunarodnih procesa i ulozi koju BRIKS sve više ima na globalnoj sceni.

Na skupu su govorili profesor Nebojša Petrović, profesor Goran Puzić, politikolog Perko Matović i ekonomista Miljan Jovićević.

Učesnici su ocenili da BRIKS predstavlja rastuću međunarodnu strukturu koja dobija na političkom i ekonomskom značaju, te da se otvaraju nove mogućnosti za saradnju i povezivanje.

Istaknuto je da je za Srbiju važno da promišljeno štiti svoje interese i da sagledava sve spoljnopolitičke opcije koje doprinose ekonomskom razvoju, stabilnosti i očuvanju državnih i nacionalnih interesa.

Foto: Ustupljena fotografija