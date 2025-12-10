- Voleo bih da sam čuo njegovu reakciju o mnogo važnijim pitanjima. Mogao bih da budem ciničan koliko hoćete, ali neću. Predložio sam nešto što mislim da je odgovorno, jer ako razmišljate samo o sebi, a ne vidite komšije, onda drugačije je to. Govorio sam to iz racionalnog, ne političkog razloga. Prvo skočite, pa recite hop, polako, ali zbog toga što mislim da je to najbolje rešenje - rekao je Vučić i dodao:

- Politika je stvar mogućeg i racionalnog pristupa, neki to ljudi ne žele da razumeju, ali hitnost i hitrost u reakciji na nešto što nije imalo lošu nameru, na nešto što se odnosilo na sve nas. Ja sam rekao da bi svi na vreme, zašto je to nekome zasmetalo? Zato što neko treba, a neko ne treba da bude? Ja ću da se radujem svakom uspehu ljudi u Pljevljima, u Sarandi ili bilo gde drugo. Dobro je i imamo pravo da iznosimo svoje ideje, to je moje mišljenje. Nismo o tome pričali na sastanku, ja sam o tome izneo kao svoju ideju, možda 2 minute. Saslušali su me kao pristojni ljudi, nisu ništa rekli. Ja imam hrabrosti da iznosim svoje ideje i mišljenje jer mislim da dobro poznajem svoju zemlju, ali i sve ostale narode u okruženju i ovo je dobro za sve njih i sve nas. Razumem ja njih, nisam odgovorio Spajiću kako sam mogao, mi smo ipak malo drugačija zemlja.