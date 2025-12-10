"ŠETAĆU SVA TRI DANA U NIŠU!" Predsednik Vučić sutra otvara dve fabrike svetki poznatih kompanija: Njihova poruka je ne smem da šetam, to je dehumanizacija!
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Brisela, nakon večere u zgradi Evropske komisije koju je priredila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, a kojoj je prisustvovao i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.
Predsednik se našalio da, ako ih magla pusti, sutra biti u Nišu.
- Šetaću sva tri dana u Nišu. Posetiću bar tri od pet niških opština. Moram i u Merošinu, Gadžin Han... Šta je njihova poruka? To je ta njihova dehumanizacija. Njihova poruka je 'kod nas nema demokratije i ne smeš ni da šetaš jer ćemo da te bijemo ili ubijemo'. I zamislite da takvi dođu na vlast - rekao je Vučić.
Otvaranje dve fabrike svetski poznatih kompanija!
Podsećamo, predsednik Vučić sutra u Nišu otvara dve trenutno završene fabrike — Palfinger i Ariston, kako je saopštio gradski većnik Ivan Grmuša.
Pogon austrijskog Palfingera izgrađen je u industrijskoj zoni kod puta koji vodi ka niškom naselju Suvi Do, a pogon Aristona u industrijskoj zoni "Sever 2", između Čamurlijskog puta i auto-puta.
Kamen temeljac za fabriku Ariston u Nišu položen je jula 2024. godine.
U fabriku, koja će biti prva u industrijskoj zoni "Sever 2", prema prvobitnim najavama, uloženo je 75 miliona evra, a ova kompanija je od države Srbije dobila 22 miliona evra subvencije. Italijanska kompanija će u pogonu od 30.000 kvadrata u početku proizvoditi pumpe za grejače, a kasnije će, kako je najavljeno, širiti proizvodni program proizvodnjom električnih aparata za domaćinstvo.
Kurir.rs