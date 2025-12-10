Slušaj vest

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta rekao je večeras nakon susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu da EU ostaje potpuno posvećena tome da vidi demokratsku Srbiju u svome članstvu.

"Drago mi je što smo se sastali sa Vučićem kako bismo analizirali napredak Srbije na putu ka EU", naveo je Košta na platformi X.

Istakao je da tokom razgovora u Briselu, u kojima je učestvovala i predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen, bilo reči o važnosti ubrzanja reformi, posebno u oblastima vladavine prava i slobode medija.

"Naglasili smo da je proširenje geostrateški imperativ i potrebu da se Srbija dalje uskladi sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU", naveo je Košta.

Rekao je da je Evropa dosledno pokazivala solidarnost sa Srbijom kroz velika ulaganja u energetsku infrastrukturu i podršku ugroženim domaćinstvima.

"Takođe smo pozdravili korake Srbije da diverzifikuje svoje energetske izvore i rute i da smanji zavisnost od Rusije, čija je nepouzdanost više puta dokazana", navodi Košta.

Ponovio je da Srbija može da računa na njegovu i podršku Fon der Lajen kada je u pitanju članstvo Srbije u EU.

Vučić je ranije večeras na Instagram nalogu "budućnostsrbijeav" naveo da je sa zvaničnicima EU razgovarao o evropskom putu Srbiije, energetskoj bezbednosti i stabilnosti Srbije, kao i o sutaciji u regionu.