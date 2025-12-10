Slušaj vest

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da je na sastanku sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem analiziran napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji, kao i da na tom putu Srbija može računati na podršku EU.

Fon der Lajen je u objavi na platformi X, nakon razgovora sa Vučićem u Briselu, rekla da je sa srpskim predsednikom razgovarala "o važnosti ubrzanja reformi, posebno u oblastima vladavine prava i slobode medija".

"Naglasili smo da je proširenje geostrateški imperativ i potrebu da se Srbija dalje uskladi sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU. Takođe smo pozdravili korake Srbije da diverzifikuje svoje energetske izvore i rute i da smanji zavisnost od Rusije, čija je nepouzdanost više puta pokazana.", rekla je Fon der Lajen.

Ona je kazala da je "Evropa dosledno pokazivala solidarnost sa Srbijom kroz velika ulaganja u energetsku infrastrukturu i podršku ugroženim domaćinstvima".