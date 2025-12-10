Slušaj vest

Biračko mesto broj sedam na kojem je danas ponavljeno glasanje u opštini Sečanj zatvoreno je na vreme u 20.00 časova, a izašlo je 69,5 odsto upisanih birača, navode iz Opštinske izborne komisije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je SNS osvojila iznad 70 odsto glasova na tom biračkom mestu, a opozicija oko 20 procenata.

U izjavi novinarima, nakon razgovora sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, Vučić je rekao da je ponavljanje tih izbora bilo, kako je rekao, besmisleno.

Danas su održani ponovljeni izbori na biračkom mestu broj sedam na lokalnim izborima u Sečnju, u Osnovnoj školi "Veljko Đuričin" u Jarkovcu, gde ima 577 upisanih birača.

Opštinska izborna komisija (OIK) ranije je poništila glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine održanim 30. novembra na tom biračkom mestu, nakon što je utvrđeno da nedostaje četvrta strana zapisnika o radu biračkog odbora i da zapisnik nije potpun.