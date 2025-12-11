Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u poseti Nišu.

Predsednik Vučić će prisustvovati svečanoj ceremoniji otvaranja fabrike za proizvodnju cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi Ariston Cimate Solutions u 12 časova.

Kako se navodi u saopštenju, predsednik Vučić će nakon svečanog otvaranja obići završne radove logističko-industrijskog parka CTPark.

Predsednik će potom obići proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger, navodi se u saopštenju.

