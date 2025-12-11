Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučićprisustvovao je juče večeri u zgradi Evropske komisije u Briselu, koju je priredila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, a kojoj je prisustvovao i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

- Razgovarali smo o svim važnim temama za Srbiju i na evropskom putu. Razgovarali smo o ključnim energetskim brigama sa kojima se danas suočavamo. Govorili i o svim drugim značajnim pitanjima regionalne stabilnosti, evropske stabilnosti, geopolitičkoj situaciji, analizirali sve. I ja ono što mogu da kažem to je da sam iskreno zadovoljan tokom, načinom, tonom razgovora, posebno oko energetske situacije oko koje već danas nama nije lako i biće teže svakog narednog dana - rekao je Vučić novinarima.

On je kazao da je već prošlo 61 ili 62 dana od kada nijedna kap nafte nije došla u našu rafineriju.

- I pitanje je samo kada će stići upozorenje za sekundarne sankcije za NBS i banke, a onda nastaju ti pravi problemi - rekao je Vučić.

On je naveo da su razgovarali i o tome gde, koliko i na koji način možemo da uvezemo derivata iz Rumunije, iz Bugarske i okolnih zemalja i kakvi su zadaci u budućnosti.

- Gde da gradimo i nove gasovode, ali i nove naftovode i ne samo naftovode, ono što mi nazivamo produktovod, ovo je verovatno ruska reč i to je da možete da dopremate ne samo baržama, već kroz cevi da možete da provodite i naftne derivate, dakle ako idete iz Konstance, da možete da dovučete i dizel, a ne samo sirovu naftu koju morate da prerađujete u rafineriji - rekao je Vučić.

Kazao je da su govorili i o izgradnji gasnog interkonektora između Srbije i Severne Makedonije.

- Mi još nemamo veliki strah oko gasa koliki imamo oko nafte. Tražili smo rešenje i radimo na tome i verujem da ćemo imati podršku EU u tim veoma važnim stvarima - rekao je Vučić.

Kazao je i da su razgovarali i o Klasteru 3 i evropskom putu Srbije i da još ne može da kaže da li će nam otvoriti ili neće taj klaster i dodao da će se o tome znati u narednih šest dana.

- Naravno, razgovarali smo i o Klasteru 3 i o evropskom putu Srbije. Nemam ništa novo da vam kažem. Vidim da se neki u Srbiji već sa sigurnošću raduju kako nećemo da otvorimo. Ja to još ne mogu da kažem, ni da nećemo, ni da hoćemo, baš ništa od toga. Zavisi od država članica, pa ćemo videti kako će to da izgleda narednih dana - rekao je Vučić.

Kako je naveo, može samo da nagađa od kojih zemalja članica to zavisi.

Dodao je da su mu evropski zvaničnici priznali značajne pomake.

- Lepo su govorili o napretku Srbije. Vrlo pozitivno. Naravno, uvek ima još stvari koje i kritikuju i koje moraju da budu bolje. Ali, vrlo malo smo pričali o državama članicama - rekao je Vučić.

Kako je dodao, i zvaničnici Srbije su radili na tome i razgovarali i u tom kontekstu je podsetio da je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala sa Holanđanima, dok je on razgovarao sa Nemcima.