Politika
TAČNO U 10 SATI: Predsednik Vučić gost na TV Prva
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić biće gost u Jutru na TV Prva u 10 sati, a javiće se iz Niša.
Vučić će iz Niša govoriti o svim aktuelnim temama.
Podsetimo, Vučić će danas prisustvovati svečanoj ceremoniji otvaranja fabrike za proizvodnju cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi Ariston Cimate Solutions u 12 časova.
Kako se navodi u saopštenju, predsednik Vučić će nakon svečanog otvaranja obići završne radove logističko-industrijskog parka CTPark.
Predsednik će potom obići proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger, navodi se u saopštenju.
