Predsednik Srbije Aleksandar Vučić biće gost u Jutru na TV Prva u 10 sati, a javiće se iz Niša.

Vučić će iz Niša govoriti o svim aktuelnim temama.

Podsetimo, Vučić će danas prisustvovati svečanoj ceremoniji otvaranja fabrike za proizvodnju cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi Ariston Cimate Solutions u 12 časova.

Kako se navodi u saopštenju, predsednik Vučić će nakon svečanog otvaranja obići završne radove logističko-industrijskog parka CTPark.

Predsednik će potom obići proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger, navodi se u saopštenju.

