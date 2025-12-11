Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić biće gost u Jutru na TV Prva u 10 sati, a javiće se iz Niša.

Vučić će iz Niša govoriti o svim aktuelnim temama.

Podsetimo, Vučić će danas prisustvovati svečanoj ceremoniji otvaranja fabrike za proizvodnju cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi Ariston Cimate Solutions u 12 časova.

Kako se navodi u saopštenju, predsednik Vučić će nakon svečanog otvaranja obići završne radove logističko-industrijskog parka CTPark.