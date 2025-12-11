Slušaj vest

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) najoštrije je osuđuje tvrdnje vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac i predsednika Visokog saveta sudstva Branka Stamenkovića, koje su, kako su oni sami saopštili, izrečene na sastanku sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom o navodnim pritiscima na javna tužilaštva u Srbiji i ocenilo ih kao sramne.

- Vrhunac licemerja predstavljaju tvrdnje Dolovčeve i Stamenkovića o neprimerenim pritiscima koji jačaju na intenzitetu u kontekstu najavljenih promena u pogledu organizacije javnog tužilaštva. Iza svega toga, međutim stoji njihov zajednički pokušaj da sačuvaju privilegovane pozicije u javnotužilačkim strukturama za sebe i svoje istomišljenike nadajući se da će im u tome pomoći evropski zvaničnici - navodi se u saopštenju UST.

Udruženje sudija i tužilaca Srbije Foto: Udruženje sudija i tužilaca Srbije

U pogledu navoda da je u Visokom savetu tužilaštva sprečen izbor 88 javnih tužilaca u novembru ove godine čime su tužilaštva onemogućena da rade efikasnije, UST podseća da su za to krivci upravo Dolovac i Stamenković koji su manipulacijama u Savetu pokušavali da "proguraju" svoje kandidate kako bi na veštački način uvećali broj sebi lojalnih glasača pred izbore za članove VST iz reda javnih tužilaca.

- Podsećamo da pune tri godine nije izabran nijedan javni tužilac u tri osnovna javna tužilaštva u Beogradu, a da je Više javno tužilaštvo u Beogradu hronično izloženo manjku javnih tužilaca, budući da se tužioci za to tužilaštvo retko biraju, a odliv je veliki usled izbora u Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu, te upućivanja javnih tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i Javno tužilaštvo za ratne zločine i to bez realne potrebe - objašnjavaju iz ovog strukovnog udruženja i dodaju da su za to krivci upravo "Stamenković koji kao predsednik VST ne stavlja na dnevni red pitanje izbora novih tužilaca i Dolovac koja samovoljno vrši upućivanja, pri čemu nema mogućnosti da se kadrovi koji tako odu iz VJT u Beogradu zamene novim kadrovima".