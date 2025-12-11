UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA SRBIJE: Dolovac i Stamenković po svaku cenu žele da sačuvaju privilegovane položaje
Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) najoštrije je osuđuje tvrdnje vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac i predsednika Visokog saveta sudstva Branka Stamenkovića, koje su, kako su oni sami saopštili, izrečene na sastanku sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom o navodnim pritiscima na javna tužilaštva u Srbiji i ocenilo ih kao sramne.
- Vrhunac licemerja predstavljaju tvrdnje Dolovčeve i Stamenkovića o neprimerenim pritiscima koji jačaju na intenzitetu u kontekstu najavljenih promena u pogledu organizacije javnog tužilaštva. Iza svega toga, međutim stoji njihov zajednički pokušaj da sačuvaju privilegovane pozicije u javnotužilačkim strukturama za sebe i svoje istomišljenike nadajući se da će im u tome pomoći evropski zvaničnici - navodi se u saopštenju UST.
U pogledu navoda da je u Visokom savetu tužilaštva sprečen izbor 88 javnih tužilaca u novembru ove godine čime su tužilaštva onemogućena da rade efikasnije, UST podseća da su za to krivci upravo Dolovac i Stamenković koji su manipulacijama u Savetu pokušavali da "proguraju" svoje kandidate kako bi na veštački način uvećali broj sebi lojalnih glasača pred izbore za članove VST iz reda javnih tužilaca.
- Podsećamo da pune tri godine nije izabran nijedan javni tužilac u tri osnovna javna tužilaštva u Beogradu, a da je Više javno tužilaštvo u Beogradu hronično izloženo manjku javnih tužilaca, budući da se tužioci za to tužilaštvo retko biraju, a odliv je veliki usled izbora u Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu, te upućivanja javnih tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i Javno tužilaštvo za ratne zločine i to bez realne potrebe - objašnjavaju iz ovog strukovnog udruženja i dodaju da su za to krivci upravo "Stamenković koji kao predsednik VST ne stavlja na dnevni red pitanje izbora novih tužilaca i Dolovac koja samovoljno vrši upućivanja, pri čemu nema mogućnosti da se kadrovi koji tako odu iz VJT u Beogradu zamene novim kadrovima".
- Da zaključimo, trenutak je da se Stamenkoviću i Dolovčevoj poruči da je vreme dok su samovoljno "drmali" tužilaštvom otišlo u nepovrat i da dolazi vreme izgradnje novih odnosa u javnotužilačkoj organizaciji, gde će se napredovati na osnovu kvaliteta rada, stručnosti i dostojnosti, a ne odanosti "Zagi i Branku", da će tužilaštva ubuduće raditi zakonito, efikasno i samostalno, u službi građana Srbije, a ne samozvanih centara moći - navodi se u saopštenju Udruženja sudija i tužilaca Srbije.