Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srpska napredna stranka na ponovljenim izborima u Jakorvcu u opštini Sečanj dobila još više glasova i primetio da dolazi do polarizacije biračke scene, ali da je sve više ljudi na strani vlasti.

- Obično, kada se 10 ili 15 dana posle održanih izbora, ti izbori ponove na istom mestu rezultati su slični onim od pre nekoliko dana. Ovoga puta su slični, s tim što smo mi dobili 23 glasa više, blokaderska lista pet glasova više, a svi ostali manje. Dakle, i proporcionalno, i na svaki drugi način, smo značajno uvećali prednost. Velika izlaznost, preko 70 odsto. Mi smo dobili 71 odsto glasova, blokaderi 22 odsto glasova. Ostale liste, SRS, SPS i grupa građana, 5,5 ili šest ukupno, a jedan odsto i nešto su nevažeći listići - rekao je Vučić za TV Prva u Nišu.

On je kazao da nisu svi ljudi striktno podeljeni.

- Kada pogledate istraživanje, postoji jedna posebna kolona koja govori o sigurnosti glasanja. I tu mi kao blok, kao partija, kako hoćete, dobro stojimo, jer su ljudi prilično sigurni i znaju zašto glasaju. Ali postoji uvek jedan deo ljudi koji to ne želi, zbog socijalnog okruženja, koje nije baš lagodno da uvek kažu za koga će, pa kažete, ja ću, ne znam, za tu i tu grupu građana. Ali kad vide da je đavo odneo šalu, kada vide šta sve govore, onda odmah posle toga promene i glasaju onako kako bi inače glasali. I to nam se dešavalo posle izbora u kojem učestvovao Beli i mnogi drugi. Ti glasovi su iznenađujuće, uglavnom se vraćali nama, a ne išli onim u opoziciji. Zato što je to bilo, posobno za mlade ljude, socijalno prihvatljivije da kažu glasaću za Belog, nego glasaću za Vučića u tom trenutku - rekao je Vučić.

On je kazao da kada su ljudi videli da je, kako je rekao, đavo odneo šalu, onda su to ponovili i naravno glasali za SNS.

- Za mene je ovo važan signal. Prvo govori o poverenju naroda. Imaćemo još jedne izbore u Jarkovcu, pošto su sad smislili još neke razloge za još jedno mesto u istom selu. Verujem da će rezultati biti isti za sedam, osam dana, ne znam tačno kada. Ali ja vidim to inače u istraživanju javnog mnjenja i jasno mi je šta je to što se dešava. Dolazi do polarizacije biračke scene, ali u toj polarizaciji je sve veći broj ljudi na ovoj strani. Radostan sam zbog toga. Imamo mnogo posla u Sečnju da uradimo posle izbora. Ne samo puteva, obično da smo bili u sportskoj dvorani i to moramo da uradimo u samom naseljenom mestu Sečanj. Moramo da vidimo šta još da učinimo za ljude u Sutjeski i Krajišniku i u drugim mestima - rekao je Vučić.

Na biračkom mestu broj sedam u OŠ "Veljko Đuričin", u naselju Jarkovac u opštini Sečanj juče je ponovljeno glasanje.