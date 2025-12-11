Slušaj vest

Voditeljka N1 Danica Vučenić praktično je počela da diže ruke od blokadera, ističući da u njihovim redovima nema političke artikulacije.

- I poslednje pitanje koje se odnosi sad na političku artikulaciju pobunjenog društva, nje nema, mi imamo pobunu koja traje već godinu dana, političke promene nema, nema političke artikulacije, nema inkluzije između pobunjenih delova društva, makar ne da je vidljiva. Kuda ta situacija vodi - pitala je ona profesora blokadera sa Pravnog fakulteta u Beogradu Miodraga Jovanovića.

Ona je takođe istakla da nema "čvrste organizacije" u blokaderskim redovima.