VUČIĆ O NIS-U: Ukoliko Rusi do 15. januara ne reše to pitanje, preuzećemo stvari u svoje ruke!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u gostovanju na TV Prva govorio je o sankcijama NIS-u i koliko to utiče na život građana.
- Sankcije traju već 62 dana. Mi naftu imamo. Zasad nisu osetili, ali osetiće. Onog sekunda kad se prekine platni promet sa NIS-om, nećete u 51 mestu imati pumpe. Bar na dva mesta u Pirotu nećete. Tim ljudima će biti potreban put od 50 kilometara da bi napunili gorivo. Celo to područje između Šapca i Obrenovca. Rešićemo to 15. januara. Verujem da ćemo uspeti to da rešimo - rekao je Vučić.
Mislim da uskoro ističu operativne rezerve NIS-a, dodao je.
- Ukoliko Rusi do 15. januara ne reše to pitanje, preuzećemo stvari u svoje ruke. Srbiji je NIS potreban, potrebna nam je rafinerija. Mi osam, devet meseci imamo najave sankcija. Svaki akt Rusa smo aminovali i poslali američkom OFAK. Sve smo uradili što je od nas traženo. Šta je smisao? Da sve propadne i prijatelju crkne krava? Srbija neće ukrasti ništa. Bude li primorana na to, platiće veoma visoku cenu za to. Obezbedili smo novac čak i za to - naglasio je predsednik Vučić.