Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas prosečna plata u Nišu 900 evra, te da će biti i viša. Dodao je da je to razlog za odlazak Geoxa i Leonija, jer naše plate više nisu male.

- Oko 100 miliona evra dodatnih je to. Niški aerodorom je bolje pozicioniran od beogradskog. Gledaćemo da ga podižemo dalje.

Kako je naveo predsednik, danas je veliki dan za nas, otvaraju se dve kompanije iz Evropske unije.

- Danas je veliki dan za nas. Dve kompanije iz Evropske unije. Godine 2012. prosečna plata u Nišu je bila 312 evra, danas je 900 evra. Danas imamo 10 ili 11 fabrika u čijem dolaženju sam učestvovao. Sa Aristonom sam imao tri susreta u Dalasu, četiri u Srbiji. Morate da pomognete subvencijama, pružite pažnju. Zašto je ta fabrika važna? Važna je zbog grada, opštine. Bez fabrika nema života - istakao je predsednik.

Podsetimo, Vučić će danas prisustvovati svečanoj ceremoniji otvaranja fabrike za proizvodnju cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi Ariston Cimate Solutions u 12 časova.

Kako se navodi u saopštenju, predsednik Vučić će nakon svečanog otvaranja obići završne radove logističko-industrijskog parka CTPark.

Predsednik će potom obići proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger, navodi se u saopštenju.