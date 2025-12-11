Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će ove godine u Srbiji biti vraćen obavezni vojni rok od 75 dana.

- Uradićemo to brzo. Ove godine će krenuti vojni rok od 75 dana, ako se ne varam - rekao je Vučić za TV Prva.

Na pitanje kako komentariše dodatno naoružavanje Hrvatske, Vučić je ocenio da je hrvatska vojska "izuzetno jaka".

- Svaka čast. Ulaže se ogroman novac. Pokrenuli su i redovan vojni rok pre nas - rekao je Vučić.

On je naveo i da je tenk ''Leopard 2'' koji su kupili najbolji tenk na svetu.

- Bolji je od ruskih tenkova, bolji od svih naših tenkova i nema nikakve sumnje da je to ogromna prednost - dodao je on i čestitao Hrvatskoj na kupovini 44 tenka, jer je to, kako je rekao, ogromna stvar.

Istakao je i da će Srbija nastaviti da radi na dodatnoj zaštiti.

- Ja danas ne bih kupio toliko tenkova. To su izuzetni tenkovi, ali kupovao bih nešto drugo, kao što i kupujemo nešto drugo. Ja čestitam, Hrvatska ima izuzetno snažnu armiju - dodao je on.

Kako je naveo, ne zna na šta se Hrvatska sprema, imajući u vidu vojni savez sa Prištinom i Tiranom.

- Svi u okruženju su članice NATO-a ili na putu u NATO. Ne postoji niko drugi osim Srbije i Austrije, koja je samo formalno vojno-neutralna. Ne verujem da se spremaju da napadnu Austriju - dodao je on.

Kako je naveo, Srbija ima značajnu prednost kada su u pitanju ''guseničari'', flota lovaca, vazduhoplova i bombardera.