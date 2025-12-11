Slušaj vest

Bivši medijski kordinator Novog DSS-a Uroš Piper objavio je isečak gostovanja potpredsednika ove partije Predraga Marsenića, koji je izjavio da je tenzija oko protesta blokadera "opala", te da je to "bilo za očekivati".

- DSS ponovo žestoko po blokaderima! Potpredsednik DSS Predrag Marsenić komentariše blokaderske proteste i kaže "DA JE BILO ZA OČEKIVATI" to što blokaderi više ne mogu da okupe ljude na ulici! - napisao je Piper na Iksu i dodao:

- "Jeste da je tenzija opala, ali to je bilo za očekivati", kaže desna ruka Miloša Jovanovića! DSS je svestan da je na 1,2%, da im blokaderi uzimaju glasove i sad zbog toga UDARA PO BLOKADERIMA!

Ne propustitePolitikaLETI PERJE NA N1 I NOVA S! Piper otkrio: Ozbiljno se zakuvalo među urednicima i novinarima po pitanju toga ko podržava blokadere, a ko Đilasa i ekipu
Uroš Piper
PolitikaPROPAST POLITIKE BLOKADERA U PET TAČAKA: Nazire se rešenje za NIS, Hrka prekinula štrajk glađu... Piper sve objasnio!
Sequence 01.02_32_51_14.Still010.jpg
Politika"STUDENTSKA LISTA - LISTA ZA PENZIJU" Piper: Prosek im 62 godine i 3 meseca?! Još par godina i svako od njih, ko već nije, penzioner! A naziv "studentska lista"
Uroš Piper (11).png
Politika"MARINIKA KAD UDARI NA HRKU, PA PLENUM PRAVNOG NA ZLF..." Uroš Piper sumirao rat blokadera, sledi opšti haos!
Sequence 01.02_32_51_14.Still010.jpg