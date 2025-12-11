Slušaj vest

Bivši medijski kordinator Novog DSS-a Uroš Piper objavio je isečak gostovanja potpredsednika ove partije Predraga Marsenića, koji je izjavio da je tenzija oko protesta blokadera "opala", te da je to "bilo za očekivati".

- DSS ponovo žestoko po blokaderima! Potpredsednik DSS Predrag Marsenić komentariše blokaderske proteste i kaže "DA JE BILO ZA OČEKIVATI" to što blokaderi više ne mogu da okupe ljude na ulici! - napisao je Piper na Iksu i dodao: