"DSS PONOVO ŽESTOKO PO BLOKADERIMA!" Piper o izjavi desne ruke Miloša Jovanovića: Svesni su da su na 1,2% i da im blokaderi uzimaju glasove!
Bivši medijski kordinator Novog DSS-a Uroš Piper objavio je isečak gostovanja potpredsednika ove partije Predraga Marsenića, koji je izjavio da je tenzija oko protesta blokadera "opala", te da je to "bilo za očekivati".
- DSS ponovo žestoko po blokaderima! Potpredsednik DSS Predrag Marsenić komentariše blokaderske proteste i kaže "DA JE BILO ZA OČEKIVATI" to što blokaderi više ne mogu da okupe ljude na ulici! - napisao je Piper na Iksu i dodao:
- "Jeste da je tenzija opala, ali to je bilo za očekivati", kaže desna ruka Miloša Jovanovića! DSS je svestan da je na 1,2%, da im blokaderi uzimaju glasove i sad zbog toga UDARA PO BLOKADERIMA!
