blokaderima je sve predstava za javnost

Nenad Stanić, pripadnik nezvaničnog obezbeđenja Dijane Hrke tokom njenog štrajka glađu, javno je priznao da su obmanjivali javnost tokom jednog dela tog štrajka - odnosno da je Hrka u jednom trenutku imala dvojnicu!

Naime, Nenad Stanić, učesnik u ratovima 90-ih i kao redovni vojnik i kao dobrovoljac, a deo blokaderskog pokreta i jedan od govornika na skupu blokadera za Vidovdan, bio je najistaknutiji čuvar Dijane Hrke u danima njenog štrajka ispred Skupštine Srbije. Stanić je takođe umesto Hrke davao izjave novinarima ispred Skupštine.

Nakon višenedeljnih nagađanja da li je Dijana Hrka imala dublerku, potvrda je stigla upravo od Stanića koji je rekao da je njegova supruga bila ta koja je glumila Hrku!

Nenad Stanić u podkastu o dublerki Dijane Hrke Foto: Printscreen You Tube

Gostujući u podkastu "Pravi odgovor" na You Tube, Stanić je na konstataciju voditelja da se njegova supruga pojavljivala umesto Dijane Hrke "negde", i pitanja šta su time postigli, prvo to negirao, govoreći da je medijima koji su to pisali "iščašen um", ali ubrzo je zapravo sam sebe demantovao i priznao da je Hrka imala dublerku.

Nenad Stanić rekao je da Hrku jeste glumila gospođa Stanić i to kada je Dijana Hrka izlazila iz klinike nakon primljene infuzije.

- Ali konkretno da, supruga moja je bila u jednom trenutku. Morali smo tako da bi sačuvali ženu od Informera, koji je došao ispred klinike, da je snima, da je ne bi nešto pitao. Dovoljno je ženi bilo njene muke. Trudili smo se da sačuvamo ženu, supruga je moja bila, kako da kažem, dubler - izjavio je Stanić nakon čega sledi smeh voditelja u neverici.

- Znači, bila je dubler - kaže voditelj smejući se, na šta Stanić nonšalantno konstatuje:

- Pa jeste, pa zašto da ne. Samo smo nju (suprugu) izveli u kolicima - rekao je Nenad Stanić.

Pogledajte u videu priznanje Nenada Stanića: