Slušaj vest

Nenad Stanić, pripadnik nezvaničnog obezbeđenja Dijane Hrke tokom njenog štrajka glađu, javno je priznao da su obmanjivali javnost tokom jednog dela tog štrajka - odnosno da je Hrka u jednom trenutku imala dvojnicu!

Naime, Nenad Stanić, učesnik u ratovima 90-ih i kao redovni vojnik i kao dobrovoljac, a deo blokaderskog pokreta i jedan od govornika na skupu blokadera za Vidovdan, bio je najistaknutiji čuvar Dijane Hrke u danima njenog štrajka ispred Skupštine Srbije. Stanić je takođe umesto Hrke davao izjave novinarima ispred Skupštine.

Nakon višenedeljnih nagađanja da li je Dijana Hrka imala dublerku, potvrda je stigla upravo od Stanića koji je rekao da je njegova supruga bila ta koja je glumila Hrku!

dubler stanić.jpg
Nenad Stanić u podkastu o dublerki Dijane Hrke Foto: Printscreen You Tube

Gostujući u podkastu "Pravi odgovor" na You Tube, Stanić je na konstataciju voditelja da se njegova supruga pojavljivala umesto Dijane Hrke "negde", i pitanja šta su time postigli, prvo to negirao, govoreći da je medijima koji su to pisali "iščašen um", ali ubrzo je zapravo sam sebe demantovao i priznao da je Hrka imala dublerku.

Nenad Stanić rekao je da Hrku jeste glumila gospođa Stanić i to kada je Dijana Hrka izlazila iz klinike nakon primljene infuzije.

- Ali konkretno da, supruga moja je bila u jednom trenutku. Morali smo tako da bi sačuvali ženu od Informera, koji je došao ispred klinike, da je snima, da je ne bi nešto pitao. Dovoljno je ženi bilo njene muke. Trudili smo se da sačuvamo ženu, supruga je moja bila, kako da kažem, dubler - izjavio je Stanić nakon čega sledi smeh voditelja u neverici.

- Znači, bila je dubler - kaže voditelj smejući se, na šta Stanić nonšalantno konstatuje:

- Pa jeste, pa zašto da ne. Samo smo nju (suprugu) izveli u kolicima - rekao je Nenad Stanić.

Pogledajte u videu priznanje Nenada Stanića:

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaVODITELJKA N1 POČELA DA DIŽE RUKE OD BLOKADERA: Oni nemaju političku artikulaciju, nema saradnje između pobunjenog društva, nema političke promene!
Danica
Politika"ZGAZIĆU I TEBE I TELEFON" Dijana Hrka brutalno psovala na skupu "protiv nasilja", a onda i šutnula muškarca! Nastalo komešanje među okupljenima (VIDEO)
Dijana Hrka.jpg
PolitikaBRUTALNO! BLOKADERI SVE ŽEŠĆE VREĐAJU JEDNI DRUGE! Analitičari: Bakić radikalnim pritiscima priželjkuje smenu vlasti na ulici, poručuje da nema druge opozicije
dragan đilas jovo bakić.jpg
PolitikaOPŠTI RAT MEĐU BLOKADERIMA SE NE SMIRUJE! Žestok okršaj Đilasa i Jova Bakića: "Zlonamerno izgovorene laži" (VIDEO)
Dragan Đilas Jovo Bakić
PolitikaTEK ŠTO JE IZAŠAO IZ ZATVORA MIŠA BAČULOV PONOVO PRETI: "Nastaviću, ali ne tamo gde sam stao, nego ću da pojačam"!
Miša Bačulov
PolitikaBLOKADERI OPET PRIZIVAJU NASILJE I PRIPREMAJU BAGERE Đajić pozvao na radikalizaciju i novi 5. oktobar: "Moramo da omasovimo malo i tu mehanizaciju"
Zoran Đajić blokaderi
PolitikaJOŠ JEDAN FIJASKO BLOKADERA: Dramatičnim porukama zvali narod na protest ispred Palate pravde, evo koliko se ljudi odazvalo (FOTO)
Palata Pravde