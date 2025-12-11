Slušaj vest

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović reagovao je povodom učestalih istupa u javnosti Predsednika Visokog saveta tužilaštva (VST) Branka Stamenkovića u kojima ga lično targetira.

- Neću da komentarišem najavljene izmene više zakona na koje se Stamenković poziva jer nisam imao priliku da vidim eventalni radni tekst ili nacrte izmena, ali javnosti moram da ukažem da mene, u kontekstu najavljenih izmena zakona, za potencijalnu koncentraciju moći komentariše čovek koji već 16 godina, zajedno sa Vrhovnom javnom tužiteljkom Zagorkom Dolovac ima apsolutnu moć u javnom tužilaštvu Srbije - izjavio je glavni javni tužilac VJT u Beogradu, Nenad Stefanović tvdeći da su "Stamenković i Dolovac kao nosioci najviših funkcija u javnom tužilaštvu najodgovoniji za stanje haosa u kojem se ono danas nalazi i moraju da snose odgovornost za to".

- Njihovi sve češći istupi u javnosti uz tvrdnje da su napadnuti od strane zakonodavne i izvršne vlasti su licemerni. Smatram da Stamenkovića i Dolovac, ne brine toliko što bi se moć koncentrisala kod jednog šefa tužilaštva, kako je to naveo Stamenković, već to što bi one mogle da dovedu do njihovog razvlašćenja od apsolutne moći - naveo je Stefanović.

Stamenković i Dolovac Foto: Screenshot

On je u svojo izjavi podsetio da su Dolovac i Stamenković "godinama ćutali kada su druge kolege iz javnih tužilašta, a pogotovo iz VJT u Beogradu trpele strahovite spoljne, političke pritiske".

- Sada kada bi mogao da dođe kraj njihovoj hegemoniji i kada bi prema tim najavama tužioci mogli da dobiju veću samostalnost u odnosu na Vrhovnog javnog tužioca, Stamenković i Dolovac su se setili da reaguju javno i redom optužuju zagovarače zakonskih izmena optužujući ih za napade i pritiske, iako oboje dobro znaju da zakone donosi isključivo Narodna skupština, dok su javni tužioci tu da ih primenjuju - navodi glavni tužilac i dodaje:

- Dakle, navodi Branka Stamenkovića izrečeni u listu "Vreme", nisu plod želje da javno tužilaštvo radi efikasno i zakonito već da on, Zagorka Dolovac i tužioci bliski njima i dalje zadrže svoje privilegije i kontrolu nad javnotužilačkom organizacijom.