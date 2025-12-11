Slušaj vest

Bivši potpredsednik Vlade Srbije i ideolog dela blokaderskog bloka, Žarko Korać, oštro je kritikovao blokadere i način na koji se organizuju takozvani plenumi na fakultetima, poručivši da je "mučno gledati" šta se dešava u tom okruženju.

Korać je u izjavi za blokadersku televiziju Nova naveo da se mali broj studentskih grupa priključuje protestima.

"Ono što je jako loše jeste što se i poneki od tih plenuma na nekim fakultetima, nažalost, priključuju tim protestima. To nije većina studenata, nije ni većina plenuma, ponekad je to samo jedan, ali je vrlo mučno gledati gde oni tvrde da hoće da im neko uđe, da preuzme proteste i tako dalje", rekao je Korać.

Kako je dodao, količina međusobnih optužbi i nepoverenja među organizatorima prevazilazi sve što je do sada video.

"Ja nikad toliko kritika u životu nisam čuo", naglasio je on.

Korać je podsetio da je u političkom životu vodio stranku i da nikada nije smatrao problemom ako neko drugi preuzme njegove političke stavove.

"Ja sam svojevremeno imao jednu stranku i bio politički angažovan. Ako neko hoće da preuzme moje teze i političke stavove - neka preuzme, još bolje. To je uspeh za mene", poručio je Korać.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaDIJANA HRKA JE IMALA DVOJNICU TOKOM ŠTRAJKA GLAĐU! Veteran koji je čuvao majku stradalog Stefana Hrke priznao: Moja supruga je bila dubler (VIDEO)
Dijana Hrka
Politika"DSS PONOVO ŽESTOKO PO BLOKADERIMA!" Piper o izjavi desne ruke Miloša Jovanovića: Svesni su da su na 1,2% i da im blokaderi uzimaju glasove!
Uroš Piper
PolitikaVODITELJKA N1 POČELA DA DIŽE RUKE OD BLOKADERA: Oni nemaju političku artikulaciju, nema saradnje između pobunjenog društva, nema političke promene!
Danica
PolitikaBRUTALNO! BLOKADERI SVE ŽEŠĆE VREĐAJU JEDNI DRUGE! Analitičari: Bakić radikalnim pritiscima priželjkuje smenu vlasti na ulici, poručuje da nema druge opozicije
dragan đilas jovo bakić.jpg
PolitikaTEK ŠTO JE IZAŠAO IZ ZATVORA MIŠA BAČULOV PONOVO PRETI: "Nastaviću, ali ne tamo gde sam stao, nego ću da pojačam"!
Miša Bačulov