Bivši potpredsednik Vlade Srbije i ideolog dela blokaderskog bloka, Žarko Korać, oštro je kritikovao blokadere i način na koji se organizuju takozvani plenumi na fakultetima, poručivši da je "mučno gledati" šta se dešava u tom okruženju.

Korać je u izjavi za blokadersku televiziju Nova naveo da se mali broj studentskih grupa priključuje protestima.

"Ono što je jako loše jeste što se i poneki od tih plenuma na nekim fakultetima, nažalost, priključuju tim protestima. To nije većina studenata, nije ni većina plenuma, ponekad je to samo jedan, ali je vrlo mučno gledati gde oni tvrde da hoće da im neko uđe, da preuzme proteste i tako dalje", rekao je Korać.

Kako je dodao, količina međusobnih optužbi i nepoverenja među organizatorima prevazilazi sve što je do sada video.

"Ja nikad toliko kritika u životu nisam čuo", naglasio je on.

Korać je podsetio da je u političkom životu vodio stranku i da nikada nije smatrao problemom ako neko drugi preuzme njegove političke stavove.

"Ja sam svojevremeno imao jednu stranku i bio politički angažovan. Ako neko hoće da preuzme moje teze i političke stavove - neka preuzme, još bolje. To je uspeh za mene", poručio je Korać.