Slušaj vest

Reagujući na to što Centralna izborna komisija nije sertifikovala kandidate Srpske liste za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima raspisanim za 28. decembar, nemačka ambasada u Prištini je u odgovoru za Kosovo onlajn navela da izborni proces i tehničke pripreme za izbore moraju biti oslobođeni političkih manevara političkih aktera.

Na pitanje Kosovo Onlajna da prokomentarišu odluku CIK-a, iz Ambasade Nemačke ističu i opstruktivno ponašanje pojedinih članova Centralne izborne komisije.

„Kao što smo naveli prošle nedelje, izborni proces i tehničke pripreme za izbore moraju biti oslobođeni političkih manevara političkih aktera. Opstruktivno ponašanje pojedinih članova Centralne izborne komisije, koji odbijaju da verifikuju Srpsku listu i njene kandidate, nepovoljno utiče na međunarodni ugled Kosova i njegov put ka evropskim integracijama“, poručili su iz Ambasade.

Podsetimo, protiv sertifikacije kandidata Srpske liste glasala su dva člana CIK-a iz redova Samoopredeljenja - Sami Kurteši i Aljban Krasnići, dok je šest članova bilo uzdržano, a troje je glasalo za.

Ne propustite Politika SRPSKA LISTA: Razrešeni svi politički imenovani direktori opštinskih odeljenja na severu

Srpska lista je 5. decembra saopštila da je Izborni panel za žalbe i predstavke usvojio njihovu žalbu na prethodnu odluku Centralne izborne komisije da joj ne odobri učešće na parlamentarnim izborima raspisanim za 28. decembar.

Tri dana nakon odluke Izbornog panela za žalbe i predstavke, Srpska lista predala je CIK-u listu kandidata za vanredne parlamentarne izbore. Nosilac liste je predsednik stranke prof. dr Zlatan Elek, a čine je 33 kandidata.