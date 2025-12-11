"DANAS JE MINIMALAC DUPLO VEĆI OD PROSEČNE PLATE U BLOKADERSKO VREME" Vučić u Nišu: Ponosan sam na to što smo uradili i nastavićemo da radimo
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u poseti Nišu gde je prisustvovao svečanoj ceremoniji otvaranja fabrike za proizvodnju cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi "Ariston Climate Solutions".
Nakon svečanosti, predsednik Srbije je odgovorio i na pitanje novinarke "Južnih vesti" o zatvorenim fabrikama i ljudima koji su ostali bez posla.
- Obmanjivali ste javnost da se pet fabrika zatvara, a otvaraju dve. Otvoriće se tri, a pet se ne zatvara! Zatvaraju se neke u vreme blokaderskog boravka na vlasti. Za 525 od 960 ljudi smo uspeli da nađemo zaposlenje, neki nisu želeli dalje da rade, sa nekima radimo na promeni zanimanja. To je stalna borba. Dolaze fabrike sa sve snažnijim tehnološkim razvojem. Nemate više plate kao u vreme vaših blokadera, danas je minimalac duplo veći od prosečne plate u blokadersko vreme. Kod nas će da dolaze oni koji ulažu i u tehnološke procese. Ponosan sam na to što smo uradili i nastavićemo da radimo, Nišlije ne moraju da brinu. Biće posla za njih, Niš će i dalje da napreduje. Pre decembra sledeće godine prosečna plata u Nišu preći će 1.000 evra. Nije dovoljno, ali je više nego što je bilo pre 10 godina - rekao je Aleksandar Vučić.
Predsednik Srbije je rekao da je "Ariston Climate Solutions" deseta ili jedanaesta fabrika koja je otvorena u Nišu.
- "Ariston" dolazi u pravom trenutku, imaćemo uskoro još jednu novu investiciju za Niš. Od ovakvih fabrika Niš živi. Još 30 godina će biti potrebno da se ogroman novac sliva sa severa republike ovde, ali će onda Niš da uhvati priključak za Beogradom i Novim Sadom. Imamo mnogo čime da se ponosimo jugom Srbije, osim vrednih ljudi. I u Pirotskom i u Topličkom, Pčinjskom, sve više fabrika. Auto-puteve smo napravili, sad ćemo i pruge - najavio je predsednik Srbije.
Kurir Politika