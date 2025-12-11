- Obmanjivali ste javnost da se pet fabrika zatvara, a otvaraju dve. Otvoriće se tri, a pet se ne zatvara! Zatvaraju se neke u vreme blokaderskog boravka na vlasti. Za 525 od 960 ljudi smo uspeli da nađemo zaposlenje, neki nisu želeli dalje da rade, sa nekima radimo na promeni zanimanja. To je stalna borba. Dolaze fabrike sa sve snažnijim tehnološkim razvojem. Nemate više plate kao u vreme vaših blokadera, danas je minimalac duplo veći od prosečne plate u blokadersko vreme. Kod nas će da dolaze oni koji ulažu i u tehnološke procese. Ponosan sam na to što smo uradili i nastavićemo da radimo, Nišlije ne moraju da brinu. Biće posla za njih, Niš će i dalje da napreduje. Pre decembra sledeće godine prosečna plata u Nišu preći će 1.000 evra. Nije dovoljno, ali je više nego što je bilo pre 10 godina - rekao je Aleksandar Vučić.