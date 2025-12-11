KOMANDANT KFOR-a OZKAN ULUTAŠ U BEOGRADU: Ostajemo posvećeni pružanju bezbednosti, to pomaže da se stvore uslovi potrebni za politički dijalog
General major Ozkan Ulutaš koji je preuzeo dužnost komandanta KFOR-a u Prištini u oktobru 2025, boravi danas u Beorgadu. Sastao se sa novinarima u NATO kancelariji za vezu i tom prilikom je poručio da duže od 25 godina KFOR igra presudnu ulogu za očuvanje mira i obezbeđivanje sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji.
"Počastvovan sam i srećan što sam natrag u Beogradu tokom mog drugog mandata kao komandant KFOR-a, misije NATO-a. Želim da se zahvalim srpskim vlastima na toplom gostoprimstvu. Naročito sam zahvalan načelniku Generalštaba Vojske Srbije s kojim sam već razvio otvorenu i plodonosnu saradnju tokom mog prvog mandata na čelu KFOR-a. Radujem se ponovnom skorom susretu s njim. Redovna i otvorena komunikacija između KFOR-a i Vojske Srbije je veoma važna za blagovremeno, transparentno i konstruktivno bavljenje tekućim pitanjima i sprečavanje potencijalnih eskalacija", rekao je Ulutaš i dodao da će tokom predstojećih nedelja i meseci, obavljati svoju dužnost i dati svoj doprinos kako bi se na najbolji način nastavila redovna komunikacija.
"Već duže od 25 godina KFOR igra presudnu ulogu za očuvanje mira i obezbeđivanje sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu. Posvećenost NATO-a regionu je danas jaka i postojana kao i uvek, zato što je bezbednost ovog regiona povezana sa bezbednošću Evrope i celog evroatlantskog područja", naveo je general Ulutaš.
Kako je istakao, KFOR je maksimalno fokusiran i posvećen implementaciji svog dugoročnog mandata UN, zasnovanog na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN iz 1999.
"To je davanje doprinosa sigurnom i bezbednom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu. U svakom trenutku, nepristrasno, i u bliskoj koordinaciji sa Kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava (EULEKS), u njihovim odgovarajućim ulogama kao pružalaca bezbednosti. Mandat UN je okvir prema kom se usmeravamo, i na kom su zasnovane sve naše redovne aktivnosti. Među njima su patrole, angažovanje s predstavnicima svih lokalnih zajednica, podrška programima rekonstrukcije, bezbednosno prisustvo u manastiru Visoki Dečani, kao i podrška inicijativama koje direktno utiču na svakodnevni život svakog pojedinca na Kosovu, poput razminiranja i bezbednog uklanjanja eksplozivnih sredstava", poručio je Ulutaš.
KFOR, kako je rekao, ostaje posvećen pružanju bezbednosti, što zauzvrat pomaže da se stvore uslovi potrebni za politički dijalog. NATO, između ostalog, kroz svakodnevne aktivnosti KFOR-a, nastavlja da podržava dijalog Beograda i Prištine pod okriljem EU kao okvir za rešavanje otvorenih pitanja, za dobrobit svih ljudi.
"Kao komandant KFOR-a, daću sve od sebe da naša misija nastavi da daje značajan doprinos ne samo trajnoj bezbednosti širom Kosova, već i stabilnosti u regionu", zaključio je komandanta KFOR-a.
Ulutaš je, inače, prvi komandant KFOR-a koji je imenovan drugi put u misiji u Prištini.
