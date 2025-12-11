Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u Nišu, gradu u kojem se u jednom danu otvaraju čak tri fabrike.
"JAKNU ĆU DA NOSIM NAREDNA 3 DANA, TOLIKO SAM SE SMRZAO..." Vučić: Sa Daletom sam svratio na čaj pa shvatio da su pečenica i pita sa sirom najbolji čajevi FOTO
Predsednik Vučić iskoristio je priliku da napravi i pauzu pa je otišao na čaj s gradonačelnikom Niša Dragoslavom Pavlovićem.
- U pauzi otvaranja fabrike Ariston, obilaska velike hale CTParka i otvaranja austrijske fabrike Palfinger u Nišu, zajedno sa mojim drugom Daletom, gradonačelnikom Niša, svratio sam do restorana Švajcarija na čaj.
- Samo minut kasnije shvatio sam da su pečenica i pita sa sirom najbolji "čajevi" koje smo probali. Srećan sam što u Nišu ima sve više lepih, moderno uređenih objekata, a gostoprimstvo u ovom gradu je oduvek bilo čudesno.
P.S. A, jaknu ću da nosim naredna tri dana na svim sastancima, toliko sam se smrzao na otvaranju Aristona, poručio je Vučić.
