Predsednik Vučić iskoristio je priliku da napravi i pauzu pa je otišao na čaj s gradonačelnikom Niša Dragoslavom Pavlovićem.

- U pauzi otvaranja fabrike Ariston, obilaska velike hale CTParka i otvaranja austrijske fabrike Palfinger u Nišu, zajedno sa mojim drugom Daletom, gradonačelnikom Niša, svratio sam do restorana Švajcarija na čaj.

- Samo minut kasnije shvatio sam da su pečenica i pita sa sirom najbolji "čajevi" koje smo probali. Srećan sam što u Nišu ima sve više lepih, moderno uređenih objekata, a gostoprimstvo u ovom gradu je oduvek bilo čudesno.

P.S. A, jaknu ću da nosim naredna tri dana na svim sastancima, toliko sam se smrzao na otvaranju Aristona, poručio je Vučić.

 Kurir.rs

