Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, na pitanje novinara da prokomentariše pretnje koje je poslanik Branimir Nestorović uputio glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću, rekao da se Nestoroviću "javila centrala" koja očekuje da se aktivira.

- Do sada je samo mlatio i krao pare iz Skupštine. Lepo se živi i on je 95.000 evra svakog meseca u svoj džep stavljao, to je ono što treba da pripada poslaničkoj grupi. Centrala nije bila zadovoljna i videćete povećanje nivoa aktivnosti, jer mora nešto da se radi protiv Vučića, da se priprema ukoliko bi Vučić hteo da zaštiti Srbiju posebno energetski i tako dalje. To što bi on da kolje o njemu govori - rekao je Vučić.

On je rekao i da nije uvek saglasan sa onim što Vučićević kaže i uradi i dodao da im "Dragan smeta zato što ih raskrinkava na poseban način i sa više energije nego što je imam i ja".

- Vučićević je čovek iz medija, on je moj drug i ja se svojih drugova nikada ne stidim i ne odričem. Očigledno da im smeta zato što ih raskrinkava na poseban jedan način i ja mu čestitam na tome - dodao je Vučić.