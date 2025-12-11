Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na skandaloznu naslovnu stranu "Radara", koji se predstavlja kao objektivan, nezavisan i profesionalan medij, a na kojoj je osvanuo spisak kao otvoreni poziv na linč i progon političkih neistomišljenika. 

Kako se može videti, kao "ratni i mirnodopski zločinac" prvo mesto zauzeo je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Sa bronzane pozicije, odmah iza Vojislava Šešelja, je i Ana Brnabić, koja rekla da je ovo za nju zapravo kompliment.

- Dokaz da radim nešto dobro i lepo za Srbiju i nešto što će ostati upamćeno u našem narodu, kao — ja bih rekla — svakako jedan od najboljih perioda u istoriji naše zemlje. Što se tiče toga da je to visoko treće mesto, to mi je takođe velika počast i moram da kažem da sam zadovoljna, ali ću se truditi da ubuduće radim još više i još bolje, tako da prestignem Voju Šešelja i da pokušam da budem odmah uz predsednika. To mi je sada ambicija za 2026. godinu - rekla je Brnabić za Pink, a uz podeljeni video je napisala:

- Novogodišnja rezolucija 2026: prestići Voju i izbiti na drugo mesto!

Autor je karikaturista Dušan Petričić.

Kurir.rs

