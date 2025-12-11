OBILAZAK FABRIKA, SASTANCI U KASARNI Sutra nastavak posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Nišu
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nastaviće sutra posetu Nišu.
Kako je saopšteno iz Službe za saradnju s medijima predsednika Republike, Vučić će sutra imati obilazak i sastanke u kasarni ''Mija Stanimirović'' u Nišu.
Potom je planiran obilazak fabrike za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics. U 11.35 planiran je obilazak kompanije Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda sa fokusom na supe.
U 13 sati najavljen je obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu ''Svoj na svome'' i kratak razgovor sa građanima u Gadžinom Hanu. U 14.20 predviđen je obilazak kompanije za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry.
U 15.15 najavljen je obilazak fabrike za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery.