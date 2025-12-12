Slušaj vest

Specijalizovana veća Kosova u Hagu produžila su za dva meseca pritvor Hašimu Tačiju, nekadašnjem premijeru privremenih prištinskih institucija i jednom od vođa tzv. OVK, koji je, zajedno sa Jakupom Krasnićijem, Redžepom Seljimijem i Kadrijem Veseljijem optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Kako javlja Dukađini, sudsko veće je utvrdilo da postoji rizik da će Tači ometati postupak i počiniti druga krivična dela u ovoj oblasti.

Sudsko veće je prethodno odredilo 19. januar 2026. godine kao rok za tužilaštvo i odbranu za dostavljanje svojih završnih podnesaka, do kad i zastupništvo žrtava treba da dostavli izjave o posledicama navodnih zločina za 155 žrtava koje učestvuju u ovom predmetu.

Završne reči planirane su od 9. do 13. februara, čime se označava kraj javnog dela suđenja.

Nakon toga, veće će zatvoriti sudski postupak i započeti fazu većanja o donošenju presude, koja mora biti izrečena u roku od 90 dana nakon zatvaranja postupka, a ukoliko okolnosti zahtevaju produženje, rok se može produžiti za dodatnih 60 dana.