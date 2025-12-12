Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas nastavlja posetu Nišu.

Program posete

  • 08.00 Obilazak i sastanak u kasarni Mija Stanimirović
  • 10.00 Obilazak fabrike za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics
  • 11.35 Obilazak kompanije Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda sa fokusom na supe, začine i kokice
  • 13.00 Obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu Svoj na svome i kratak razgovor sa građanima
  • 14.20 Obilazak kompanije za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry
  • 15.15 Obilazak fabrike za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery

Predsednik u kasarni Mija Stanimirović

Po dolasku predsednika Vučića, intonirana je himna Srbije "Bože pravde." Sa predsednikom Vučićem je i ministar odbrane Bratislav Gašić.

Kasarna Mija Stanimirović Foto: screenshot pink tv

Aleksandar Vučić u Nišu obilazi kasarnu Mija Stanimirović Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Podsetimo, predsednik je tokom jučerašnjeg dana otvorio fabrike u Nišu, prošetao gradom i najavio nove investicije. Kako je to izgledalo i o čemu je sve predsednik govorio, pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.

