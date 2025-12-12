Politika
UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ U NIŠU: Obilazi kasarnu Mija Stanimirović, u toku sastanak
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas nastavlja posetu Nišu.
Program posete
- 08.00 Obilazak i sastanak u kasarni Mija Stanimirović
- 10.00 Obilazak fabrike za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics
- 11.35 Obilazak kompanije Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda sa fokusom na supe, začine i kokice
- 13.00 Obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu Svoj na svome i kratak razgovor sa građanima
- 14.20 Obilazak kompanije za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry
- 15.15 Obilazak fabrike za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery
Predsednik u kasarni Mija Stanimirović
Po dolasku predsednika Vučića, intonirana je himna Srbije "Bože pravde." Sa predsednikom Vučićem je i ministar odbrane Bratislav Gašić.
Kasarna Mija Stanimirović Foto: screenshot pink tv
Podsetimo, predsednik je tokom jučerašnjeg dana otvorio fabrike u Nišu, prošetao gradom i najavio nove investicije. Kako je to izgledalo i o čemu je sve predsednik govorio, pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.
