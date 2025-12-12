Politika
DANAS U 9.30 SATI: Brnabić u poseti Naučno-tehnološkom parku u Nišu
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić posetiće danas Naučno-tehnološki park u Nišu.
Poseta će početi u 9.30 časova, najavljeno je iz Skupštine Srbije.
Naučno - tehnološki park Niš nalazi se u Univerzitetskom kampusu, a u neposrednoj blizini su četiri visokškolske institucije Elektronski, Mašinski i Građevinsko-arhitektonski fakultet, Akademija tehničko-vaspitačkih studija, kao i četiri tehničke srednje škole.
