Politika
DA LI JE N1 IKADA REKAO "NIKO NIJE UBIJEN, PLASIRALI SMO LAŽNU VEST" Ljiljana Smajlović: Nisu prikazali ni 15 minuta kad demonstranti letvama napadaju policiju!
Novinarka Ljiljana Smajlović osvrnula se na lažnu vest o šesnaestogodišnjem dečaku iz Valjeva, za koga je N1 objavio da je preminuo usled policijskog batinanja.
- Ja ne znam da li je N1 ikada rekao: "Niko nije ubijen, to smo pogrešili, ni sami ne znamo kako smo vam plasirali lažnu vest da je ubijen šesnaestogodišnjak" - rekla je ona za K1 i dodala:
- Takođe, gledala sam nekada izveštaje na N1 gde se oni iščuđavaju što li je počela policija sa nasiljem, a oni nisu prikazali onih 15 minuta kad neki demonstranti sa letvama u rukama napadaju na policiju.
