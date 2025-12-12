Slušaj vest

Novinarka Ljiljana Smajlović osvrnula se na lažnu vest o šesnaestogodišnjem dečaku iz Valjeva, za koga je N1 objavio da je preminuo usled policijskog batinanja.

- Ja ne znam da li je N1 ikada rekao: "Niko nije ubijen, to smo pogrešili, ni sami ne znamo kako smo vam plasirali lažnu vest da je ubijen šesnaestogodišnjak" - rekla je ona za K1 i dodala:

- Takođe, gledala sam nekada izveštaje na N1 gde se oni iščuđavaju što li je počela policija sa nasiljem, a oni nisu prikazali onih 15 minuta kad neki demonstranti sa letvama u rukama napadaju na policiju.

