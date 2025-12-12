Slušaj vest

Jelena Milanović Canić, novinarka blokaderskog portala Južne vesti, izrekla je sramotne laži na N1 uprkos tome što su javno dostupne fotografije koje opovrgavaju njene tvrdnje!

Naime, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ručao je juče u jednom restoranu u Nišu sa gradonačelnikom tog grada Dragoslavom Pavlovićem.

Milanović Canić se potom brže-bolje uključila u emisiju Novi Dan na N1 gde je izjavila da je kafana bila zatvorena za javnost?!

"Tako da, rekao je - "biću u nekim kafanama", tako da, možda su te kafane bile zatvorene za drugu javnost", doslovce je izgovorila na blokaderskoj televiziji.

Koliko je ta njena izjava sramotna za nekog koju kao novinar izgovara izmišljotine - koje je mogla proveriti i da je svratila u tu kafanu na ručak kao drugi ljudi - a najmanje 13 osoba je bilo - govori i svedoči i fotografija koju je Aleksandar Vučić objavio na svom profilu na kojoj se jasno vidi, iz samo jednog ugla, da je još najmanje 13 osoba u toj "zatvorenoj" kafani.

Otvorene tri fabrike u Nišu

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je boravio u Nišu, gradu u kojem su se u jednom danu otvorile čak tri fabrike.

Iskoristio je priliku da napravi i pauzu pa je otišao na čaj sa Pavlovićem.

"U pauzi otvaranja fabrike Ariston, obilaska velike hale CTParka i otvaranja austrijske fabrike Palfinger u Nišu, zajedno sa mojim drugom Daletom, gradonačelnikom Niša, svratio sam do restorana Švajcarija na čaj. Samo minut kasnije shvatio sam da su pečenica i pita sa sirom najbolji "čajevi" koje smo probali. Srećan sam što u Nišu ima sve više lepih, moderno uređenih objekata, a gostoprimstvo u ovom gradu je oduvek bilo čudesno. P.S. A, jaknu ću da nosim naredna tri dana na svim sastancima, toliko sam se smrzao na otvaranju Aristona", poručio je Vučić putem Instagrama.

