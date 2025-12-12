Slušaj vest

Vučić je, prilikom obilaska kasarne "Mija Stanimirović" u Nišu, odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše to što se hrvatska vojska naoružava, rekao da vlada opšta potražnja za oružjem i oruđem kako u regionu, tako i u Evropi i svetu.

- Hrvatska vojska je izuzetno snažna i respektabilna sila u regionu koja se naoružava dramatičnom brzinom. Mi ne volimo da toliko govorimo, ali znamo šta moramo da uradimo da bismo za sve one koji prave neprincipijelne vojne saveze u okružanju bili 'tvrd orah' i kako bismo uvek imali tu vrstu odvraćajućeg efekta i dejstva i kako bismo čuvali mir za budućnost naše dece i da jednom preskočimo sukobe - rekao je predsednik Aleksandar Vučić.

Dodao je da kada se takva nervoza pravi, jer neko uvozi 12 vazduhoplova onda je jasno kakva je situacija na globalnom nivou.

Ne propustitePolitika"DA BISMO SAČUVALI MIR I STABILNOST" Vučić: Učinićemo sve da vojska bude dovoljno snažna i odvraćajući faktor
Aleksandar Vučić (3).jpg
Politika"DANAS JE MINIMALAC DUPLO VEĆI OD PROSEČNE PLATE U BLOKADERSKO VREME" Vučić u Nišu: Ponosan sam na to što smo uradili i nastavićemo da radimo
ARiston.jpg
Politika"USTAV NEĆE BITI PROMENJEN, PREDSEDNIK ĆE BITI NEKO DRUGI" Vučić stavio tačku na laži o menjanju Ustava Srbije: A ko će biti premijer, to će narod da kaže
Aleksandar Vučić
PolitikaVUČIĆ O KLASTERU 3: Hrvatska to radi lukavo, sve iza zatvorenih vrata i protiv Srbije i protiv mene! A ja da im glumim Crnu Goru i dodvoravam im se...
Aleksandar Vučić (5).png