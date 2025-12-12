Vučić je, prilikom obilaska kasarne "Mija Stanimirović" u Nišu , odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše to što se hrvatska vojska naoružava, rekao da vlada opšta potražnja za oružjem i oruđem kako u regionu, tako i u Evropi i svetu .

- Hrvatska vojska je izuzetno snažna i respektabilna sila u regionu koja se naoružava dramatičnom brzinom. Mi ne volimo da toliko govorimo, ali znamo šta moramo da uradimo da bismo za sve one koji prave neprincipijelne vojne saveze u okružanju bili 'tvrd orah' i kako bismo uvek imali tu vrstu odvraćajućeg efekta i dejstva i kako bismo čuvali mir za budućnost naše dece i da jednom preskočimo sukobe - rekao je predsednik Aleksandar Vučić.