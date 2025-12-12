Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Vojska Srbije danas i pre 10 godina nisu iste vojske, posebno kada je reč o opremi i naoružanju.

- Samo su amblemi isti, a ostalo nije uporedivo. Ni po pitanju ljudstva ni opreme. I tada smo imali mnogo dobrih ljudi, a sada imamo više, imamo divne ljude. Ne zaboravite da smo u jedinicama imali dobru popunu i kada su bili pripremani za moguću odbranu našeg naroda na Kosovu i Metohiji, u specijalnim jedinicama smo imali preko 90 odsto odziva, a u Kobrama 100 odsto - rekao je on.

Vučić je to izjavio prililikom obilaska niške kasarne "Mija Stanimirović", a u okviru posete Nišu, odgovarajući na pitanje novinara da uporedi stanje ljudstva i opreme u Vojsci Srbije danas i pre 10 godina.

Govoreći o vraćanju obaveznog vojnog roka on je rekao da je tehnički sve obezbeđeno i da su kasarne najmanji problem.

- Najmanji su nam problem kasarne. Imamo preko 100.000 komada čizama, imamo 100 odsto za kompletnu ratnu vojsku. Sve smo mi to što je tehnika, što se parama kupuje već uradili - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje kako država napreduje sa obaveznim služenjem vojnog roka i u kakvom su stanju kasarne.

Kako je rekao, problem je ''trka u savremenom naoružanju i trka za ljudstvom''.

- Zato sve zemlje uvode vojne rokove - od Švedske, Nemačke, Hrvatske i svih ostalih. Mi kasnimo, ali to je kod nas uvek to veliko filozofsko pitanje. Gde će neko da provede 70 dana. Uvek imate stručnjake koji vode kampanju protiv toga, a kada to nemate, onda se pitaju, zašto toga nema - dodao je on.

Odgovarajući na pitanje kako komentariše blisku saradnju rukovodstva Republike Srpske i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, što je moglo da se vidi juče u Banjaluci, rekao je: