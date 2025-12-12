došli u goste pa se obrukali

Opozicionari Ana Jakovljević, poslanica i potpredsednica Narodnog pokreta Srbije (NPS), i Robert Kozma iz Zeleno-levog fronta, gostovali su sinoć na N1 kod voditeljke Danice Vučenić koja ih je žestoko ponizila.

Najpre je Ana Jakovljević počela da priča o Aleksandru Vučiću i njegovoj politici, očigledno ne očekujući da će dobiti šamar realnosti na blokaderskoj televiziji.

"Njemu je manevarski, prostoro sužen jer njegova politika doživljava kolaps", počela je Ana, a Danica ju je prekinula:

"Ali to ne znači da on pada sa vlasti", na šta je zbunjena Ana odgovorila: "Pa ne znači".

Tu nije bio kraj debaklu opozicije, već im je voditeljka poručila i da su neuspešni.

"Čini mi se da je opozicija uspešnija u EU, u Strazburu, nego što je na unutrašnjem planu i institucionalnom i vaninstitucionalnom."

Ana Jakovljević i Robert Kozma kod Danice Vučinić na N1 Foto: Printscreen N1

Potom je Robert Kozma pokušao da zablista i u stilu blokaderskih medija pokušao da iskrivi istinu. On je na osnovu jedne fotografije, gde Aleksandar Vučić i Ursula fon der Lajen najnormalnije stoje jedno do drugog, pokušao da ubedi gledaoce da postoji jaz između njih.

"Mi kao ZLF jako dugo smo radili na tome da se promeni ova situacija, da od toga da je pre godinu i po dana Ursula Vučića zvala "dragi Aleksandre", a sad pogledajte fotografiju, postoji praznina između njih koja dosta govori o jazu u stavovima", mrtav ladan je rekao Kozma, iako postoje snimci gde se jasno vidi prisnost Vučića i Fon Der Lajen i na kojem se srdačno pozdravljaju.

Aleksandar Vučić i Ursula fon der Lajen 10. decembra ove godine Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Osim što je sam sebe izblamirao pokušajem da izokrene istinu, ubrzo ga je stigao i hladan tuš od voditeljke Danice Vučenić:

"Videla sam jedan vaš intervju iz 2023. godine, kada su bili protesti "Srbija protiv nasilja". Rekli ste: 'Bez protesta vlast se neće prizvati razumu, imamo istorijski najveće proteste prethodne godine'. Ali, pazite, sad smo u 2025. to znači da nema uspeha", poručila mu je Vučenićeva, a Kozma je ostao bez teksta.