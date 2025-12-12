Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u poseti Nišu, gde je jutros iskoristio priliku da se provoza gradskim prevozom.
Uvek među građanima
"DUGO NISAM UŠAO U GRADSKI PREVOZ, OVO ĆU ČEŠĆE DA RADIM" Vučić se provozao po Nišu autobusom (VIDEO)
- Dugo nisam ušao u gradski prevoz, te mi je vožnja autobusom u Nišu činila posebno zadovoljstvo. Autobus je bio čist, krenuo na vreme, a oni ljudi koje sam sreo bili su zadovoljni što je prevoz besplatan. Ovo ću češće da radim - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Aleksandra Vučića.
On je tokom vožnje razgovarao sa građanima koji su putovali na posao.
Podsetimo, predsednik je tokom jučerašnjeg dana otvorio fabrike u Nišu, prošetao gradom i najavio nove investicije. Kako je to izgledalo i o čemu je sve predsednik govorio, pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.
Jutros je Vučić posetu Nišu počeo obilaskom kasarne Mija Stanimirović, gde je prisustvovao i prikazu savremenog PVO sistema HQ-17.
